Galaxy Watch7 está com desconto de R$ 1.284; saiba se vale a pena comprar

O Guia de Compras UOL encontrou o Galaxy Watch7, um dos smartwatches da Samsung, com um desconto de R$ 1.284,90. O dispositivo, vendido a R$ 2.499 no site da Samsung, está por R$ 1.214,10 na Amazon e no Magalu.

Esse relógio inteligente tem uma tela responsiva, com design elegante e é capaz de monitorar a saúde, atividades físicas e também analisar a qualidade do sono de maneira completa e interativa, utilizando inteligência artificial. Confira nosso review completo do Galaxy Watch7 e saiba se ele vale a pena para você.

O que mais gostamos?

Acompanhamento de saúde completo. Diferentemente de relógios mais básicos e mais baratos, que têm recursos limitados, o Galaxy Watch7 mede os principais indicadores do nosso corpo:

batimentos cardíacos (faz eletrocardiograma, o que é um diferencial para ele)

temperatura corporal (usa essa informação para, por exemplo, prever o ciclo menstrual)

pressão arterial (poucos modelos fazem isso; no primeiro uso, é preciso calibrar usando um medidor físico)

oxigenação do sangue

Aliado para atividades físicas. O relógio conta passos e inclui mais de cem modalidades esportivas, algumas delas com detecção automática, como caminhada, corrida, ciclismo, natação (pode ser usado em piscinas e mergulhos rasos) e certos aparelhos de academia --e é bem eficiente nisso. O recurso "Rotina de Treino", com inteligência artificial, oferece sugestões de atividades diárias.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontuação de energia e dicas de saúde. Com ajuda de IA, o sistema usa sete índices, como sono, atividade física e frequência cardíaca, para prever a disposição do seu corpo naquele dia, de 0 a 100. O número parece um pouco abstrato, mas é um esforço de inserir mais os smartwatches na rotina. Ele também dá dicas personalizadas de bem-estar para incentivar uma rotina mais saudável, com base em seus dados de saúde.

Monitoramento de sono detalhado e interativo. O Galaxy Watch7 detecta bem as fases do sono, analisa sua noite e tenta ser um "coach", com um treinamento para dormir melhor. Com esses dados, fica mais fácil identificar hábitos e celebrar algumas melhorias. Todo dia, você recebe uma pontuação de sono, também de 0 a 100.

No celular pareado ao relógio, o app Samsung Health usa animais como metáforas lúdicas para o padrão de sono —durante o período de teste, a classificação evoluiu de um cervo para um pinguim, o que ainda não é bom, pois indica despertares algumas vezes durante a noite. Meta: virar um leão, o que dorme melhor.

Análise e treinamento de sono no aplicativo Samsung Health Imagem: Marcella Duarte/UOL

Sensores mais precisos. A parte que fica em contato com a pele para fazer as medições passou de um círculo com 4 LEDs para uma cruz com 13 LEDs de mais cores (amarelo, azul, violeta e ultravioleta, além de verde, vermelho e infravermelho que já eram usados). Na prática, esse sensor Samsung BioActive promete melhor detecção dos dados de saúde e permitiu a introdução de novas funções no relógio.

GPS atualizado. A nova tecnologia de dupla frequência usa bandas L1 e L5, aquela capaz de atravessar concreto, árvores e outros obstáculos densos. No uso durante o teste, essa precisão não faz tanta diferença, mas quem faz muitos esportes ao ar livre pode se beneficiar de um rastreamento mais exato.

Alto-falante embutido. Aliado ao microfone, o dispositivo permite fazer chamadas, tocar áudios de aplicativos de mensagens e até ouvir músicas diretamente no relógio. Até que é potente considerando seu tamanho, mas funciona melhor em ambientes internos e/ou silenciosos. É mais um quebra-galho para situações em que estamos sem um fone de ouvido e não queremos pegar o celular.

Tela bem brilhante e responsiva. O pico de brilho do display AMOLED dobrou de 1.000 (Watch6) para 2.000 nits, o que significa um uso confortável mesmo sob sol forte e um "brilho automático" mais eficaz. Há uma "coroa digital", para facilitar a navegação pelos menus, deslizando o dedo pela bordinha da tela redonda. O vidro é de safira, bem resistente a riscos (uso sem película e está intacto).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Confortável em diferentes pulsos. Ele é vendido em dois tamanhos de caixa: 40 mm ou 44 mm (com opções Bluetooth ou Bluetooth + LTE). O smartwatch também está muito leve, com 29 gramas (a geração anterior, no mesmo tamanho, tinha 52 g).

Design elegante. Minimalista, ele não chama muita atenção e vai bem com diversos looks. Apesar de, em geral, usar acessórios pretos, a cor creme com micro detalhes laranja e azul combinaram até com uma roupa mais produzida. A versão verde-escura também é linda. Quem quiser que ele se destaque mais no braço pode comprar pulseiras diferentes (há novas opções de cores e texturas).

Vale ressaltar que ele tem NFC e pode ser usado para pagamentos por aproximação, por meio da Samsung Wallet.

Galaxy Watch7 40mm creme Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Precisa carregar todo dia. A bateria continua com 300 mAh (40 mm) e 425 mAh (44mm), com duração de até 40 horas, segundo a Samsung. Durante o uso do smartwatch, que não foi tão intenso com atividades físicas, ele não passou muito de um dia —concorrentes, como o Apple Watch, têm duração parecida. Quem está acostumado com relógios que só precisam ser carregados uma vez por semana, em geral, os de marcas chinesas, pode se incomodar. Por ter o hábito de carregar o relógio diariamente, foi preciso menos de uma hora e meia para a carga ficar completa.

Só pode ser carregado com o cabo específico. Gerações anteriores do Galaxy Watch também aceitavam carregadores comuns de indução e o Power Share (posicionar na traseira de um celular Samsung para compartilhar a bateria), o que era útil para momentos em que não estamos com o cabo. Porém, por conta do novo sensor, agora só é possível carregar com um modelo específico.

Galaxy Watch7 44mm verde, com Galaxy Watch Ultra ao fundo Imagem: Marcella Duarte/UOL

Funciona melhor com celular Samsung. Apesar de poder ser pareado com qualquer Android, algumas funções funcionarão apenas com smartphones da marca, especialmente aquelas que dependem do Samsung Health Monitor (que não pode ser baixado na Play Store, apenas na Galaxy Store). Assim, perdem-se recursos de saúde importantes, como o eletrocardiograma (ECG) e o monitor de pressão arterial. Como de praxe, não é compatível com iPhone.

Quem pode gostar?

O Galaxy Watch7 pode não ter trazido tantas mudanças em relação ao Galaxy Watch6, mas segue a receita de sucesso da linha: um smartwatch completo, versátil e bonito. Como o preço baixou, ele se torna ainda mais vantajoso para quem quer monitorar saúde, sono e atividades físicas, principalmente quem já tem (ou pretende comprar) um telefone da Samsung.

Os novos recursos do Galaxy AI, pacote de inteligência artificial da empresa, integrados ao Samsung Health, elevam a qualidade das medições e a maneira em que o relógio se insere na nossa rotina. Além disso, ele tem um visual refinado, que combina com diferentes estilos e tamanhos de pulso.

Para quem busca um modelo mais robusto, ideal para atividades esportivas extremas, a linha também inclui o Galaxy Watch Ultra.

Já quem prefere algo mais barato e simples pode optar pela Galaxy Fit 3, a pulseira inteligente da marca.

