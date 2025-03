Post altera voz de frei Gilson em falsa promoção e tenta aplicar golpe

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra o frei Gilson divulgando uma promoção que supostamente oferece uma imagem de Nossa Senhora de Fátima gratuitamente a quem responder a um quiz com perguntas sobre religião. Trata-se de um golpe.

A voz do religioso foi alterada digitalmente por ferramentas de inteligência artificial. As vítimas são levadas a um site com o logo da Comunidade Canção Nova e induzidos a pagar um frete para a suposta liberação da imagem da santa. No entanto, eles nunca receberam o brinde.

O que diz o post

As publicações contêm um vídeo atribuído ao frei Gilson e que traz a seguinte fala: "O que você faria se pudesse receber uma estatueta de Nossa Senhora de Fátima de 57 centímetros totalmente grátis? (..) Você terá que arcar apenas com o valor do frete". Os interessados são orientados a responder a um "questionário glorificado" e, em seguida, clicar no botão "Saiba Mais" para resgatar o produto.

"Clique em Saiba Mais. A minha chegou em perfeito estado! Obrigada por me deixar participar", diz a mensagem que acompanha o post.

Por que é falso

Voz de frei Gilson foi alterada em post enganoso. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, ferramenta especializada na identificação de manipulação digital, que apontou 99,9% de possibilidade de o conteúdo ter sido alterado por inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

Em vídeo original, frei fala sobre o silêncio. Por meio de uma busca reversa é possível chegar ao vídeo original (aqui e abaixo). Nele, frei Gilson faz uma reflexão sobre a necessidade do silêncio "para se conectar com Deus e consigo mesmo". Em momento algum o religioso cita a suposta promoção com a imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Canção Nova alerta para link fraudulento. A Comunidade Canção Nova afirmou que "o link informado é fraudulento" e o que o caso "se trata de um golpe". A entidade ressaltou que os interessados em adquirir produtos relacionados a ela devem consultar os canais oficiais da comunidade (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Como funciona o golpe. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado para um site que contém o logo da Comunidade Canção Nova. Após responder a algumas perguntas sobre religião, o interessado preenche um formulário com seus dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço. Há um aviso de que é preciso pagar uma taxa de pouco mais de R$ 30, supostamente para a liberação do frete. No site Reclame Aqui, há diversas queixas de pessoas que não receberam o brinde e nem conseguiam entrar em contato com o fornecedor (aqui, aqui e aqui).

Frei Gilson não se manifestou sobre o caso. O UOL Confere tentou entrar em contato com o religioso, mas não obteve retorno. O texto será atualizado assim que houver uma resposta.

Frei Gilson se tornou fenômeno nas redes sociais. Gilson da Silva Pupo Azevedo, mais conhecido como frei Gilson, é um padre católico e desde os 18 anos faz parte da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, sediado em São Paulo (SP) (aqui). Aos 38, ele tem mais de 7,2 milhões de inscritos no YouTube (aqui) e 8,8 milhões de seguidores no Instagram (aqui). Cantor, ele tem mais de 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify (aqui).

Posts semelhantes usam imagens de celebridades e marcas famosas. Outros casos envolvem nomes de famosos como os influenciadores Carlinhos Maia (aqui) e Virgínia Fonseca (aqui) e o cantor Leonardo (aqui), além de empresas conhecidas como Faber-Castell (aqui), Correios (aqui) e Mercado Livre (aqui). Todas as publicações seguem uma mecânica parecida ao usar um vídeo alterado digitalmente para induzir interessados a pagar uma taxa para ganhar brindes em promoções inexistentes.

Viralização. Um post no Facebook tinha mais de 32 mil visualizações e 1.300 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news