Forte terremoto no Sudeste Asiático mata várias pessoas e Mianmar declara estado de emergência

(Reuters) - Um forte terremoto abalou o Sudeste Asiático nesta sexta-feira, matando várias pessoas, derrubando um arranha-céu em construção em Bangcoc e prédios na vizinha Mianmar, onde a junta no poder declarou estado de emergência em algumas áreas.

Pelo menos três pessoas morreram na cidade de Taungoo, em Mianmar, quando uma mesquita desabou parcialmente, segundo testemunhas, enquanto a mídia local informou que pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas após o desabamento de um hotel em Aung Ban.

Na Tailândia, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas de trabalhadores foram resgatados dos escombros do arranha-céu que estava em construção em Bangcoc, informou o Instituto Nacional de Medicina de Emergência da Tailândia.

As autoridades municipais de Bangcoc declararam a capital como uma área atingida por desastres, dizendo que precisavam avaliar e monitorar as áreas danificadas e ajudar as pessoas que ainda poderiam estar em risco.

Em Bangcoc, as pessoas correram para as ruas em pânico, muitas delas hóspedes de hotéis em roupões de banho e trajes de banho, enquanto a água caía em cascata de uma piscina elevada em um hotel de luxo, segundo testemunhas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o terremoto, que ocorreu na hora do almoço, teve magnitude de 7,7 e profundidade de 10 km. Ele foi seguido por um forte tremor secundário.

O epicentro foi a cerca de 17,2 km da cidade de Mandalay, em Mianmar, que tem uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes.

O governo militar de Mianmar declarou estado de emergência em várias regiões.

"O Estado fará investigações sobre a situação rapidamente e conduzirá operações de resgate juntamente com o fornecimento de ajuda humanitária", disse no aplicativo de mensagens Telegram.

Mandalay é a antiga capital real de Mianmar e está no centro do coração budista do país.

Publicações nas mídias sociais mostraram prédios desmoronados e destroços espalhados pelas ruas da cidade. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as postagens.

Uma testemunha na cidade disse à Reuters: "Todos nós saímos correndo de casa quando tudo começou a tremer. Vi um prédio de cinco andares desabar diante de meus olhos. Todos na minha cidade estão na rua e ninguém se atreve a voltar para dentro dos prédios".

Outra testemunha da cidade, Htet Naing Oo, disse à Reuters que uma loja de chá desabou e várias pessoas ficaram presas em seu interior. "Não pudemos entrar", disse ela. "A situação está muito ruim".

Pelo menos três pessoas morreram depois que uma mesquita em Taungoo desabou parcialmente, disseram duas testemunhas oculares à Reuters.

"Estávamos fazendo orações quando o tremor começou... Três morreram na hora", disse uma das duas pessoas que falaram com a Reuters.

A mídia local informou que um hotel em Aung Ban, no Estado de Shan, desmoronou em escombros, com um veículo, o Democratic Voice of Burma, informando que duas pessoas haviam morrido e 20 estavam presas.

Vídeos e imagens postados pelo Myanmar Now mostraram um telhado destruído em um mercado na capital, Naypyitaw.

Em Mandalay, as imagens do canal mostraram que uma torre de relógio havia desmoronado e parte do muro do Palácio de Mandalay estava em ruínas.

A agência de notícias chinesa Xinhua disse que fortes tremores foram sentidos no sudoeste da província de Yunnan, que faz fronteira com Mianmar, mas não houve relatos de vítimas.

Testemunhas contatadas em Yangon, a maior cidade de Mianmar, disseram que muitas pessoas saíram correndo dos prédios.

Uma torre de escritórios no centro de Bangcoc balançou de um lado para o outro por pelo menos dois minutos, com portas e janelas rangendo ruidosamente, segundo testemunhas.

Centenas de funcionários saíram pelas escadas de emergência, enquanto alguns trabalhadores, chocados e em pânico, ficaram paralisados. Gritos altos podiam ser ouvidos enquanto o prédio continuava a balançar.

Do lado de fora, centenas de pessoas se reuniram sob o sol da tarde, enquanto funcionários com kits médicos encontraram cadeiras de escritório para idosos e pessoas em estado de choque.

(Reportagem de Devika Nair, em Bengaluru; Shoon Naing, Devjyot Ghoshal e Martin Petty, em Bangcoc)