Forte terremoto em Mianmar mata dezenas de pessoas e também atinge Tailândia

Bangcoc (Reuters) - Um forte terremoto matou dezenas de pessoas em Mianmar nesta sexta-feira, de acordo com a mídia estatal, derrubando edifícios e danificando a infraestrutura em uma ampla área.

O terremoto também atingiu a Tailândia e uma autoridade disse que pelo menos nove pessoas morreram na capital Bangcoc. As equipes de resgate estavam procurando entre os escombros de um bloco de torres que estava em construção e que desabou com o terremoto.

Grande parte da destruição ocorreu em Mandalay, que é a segunda maior cidade de Mianmar e fica a apenas 17 km do epicentro do terremoto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o terremoto, que ocorreu na hora do almoço, teve magnitude de 7,7 e profundidade de 10 km.

Mandalay, com uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes, é a antiga capital real de Mianmar e o centro de seu coração budista. Prédios, pontes e estradas foram destruídos, segundo os moradores e a mídia local.

A emissora estatal MRTV disse que pelo menos 144 pessoas morreram em Mianmar e 732 ficaram feridas.

"Todos nós corremos para fora de casa quando tudo começou a tremer", disse um morador de Mandalay à Reuters. "Testemunhei o desabamento de um prédio de cinco andares diante de meus olhos. Todos na minha cidade estão na rua e ninguém se atreve a voltar para dentro dos prédios."

Uma equipe de resgate do grupo de caridade Moe Saydanar disse à Reuters que havia retirado pelo menos 60 corpos de mosteiros e edifícios em Pyinmanar, perto da capital de Mianmar, Naypyidaw, e que mais pessoas estavam presas.

"Esses 60 são apenas do meu grupo de caridade e apenas na cidade de Pyinmanar", disse ele.

A junta militar de Mianmar está envolvida em uma luta para acabar com os insurgentes que lutam contra seu governo, uma situação que provavelmente complicará a operação de resgate e socorro.

O líder da junta, general Min Aung Hlaing, disse que haveria mais mortes e vítimas e convidou "qualquer país" a fornecer ajuda e doações. Ele disse na televisão estatal que havia aberto rotas para a assistência internacional.

Zin Mar Aung, porta-voz diplomático do Governo de Unidade Nacional da oposição, disse que os combatentes das milícias contra a junta conhecidas como Forças de Defesa do Povo forneceriam ajuda humanitária.

Uma análise do governo dos Estados Unidos, baseada na força e na profundidade do terremoto em Mianmar, estimou que poderia haver milhares de mortes e graves perdas econômicas, sendo as regiões de Sagaing e Meiktila as mais atingidas.

Das vítimas confirmadas na capital tailandesa, oito morreram no desabamento de um prédio, enquanto a nona pessoa morreu em um local diferente, disse a vice-governadora de Bangcoc, Tavida Kamolvej. A operação de resgate no local do edifício informou que mais de 100 pessoas estavam desaparecidas.

O terremoto foi seguido por um forte tremor secundário e vários outros moderados.

PRÉDIOS, PONTES E ESTRADAS DANIFICADOS

Em Mianmar, o terremoto causou o colapso de edifícios em cinco cidades e vilarejos, além de uma ponte ferroviária e uma ponte rodoviária na via expressa Yangon-Mandalay, informou a mídia estatal de Mianmar. Imagens mostraram a ponte Ava destruída sobre o rio Irrawaddy, com seus arcos inclinados para a água.

Um morador de Mandalay disse que a destruição se estendeu por toda a cidade, e um bairro, Sein Pan, estava em chamas.

As vias foram danificadas, as linhas telefônicas foram interrompidas e não havia eletricidade, disse o morador, que não quis se identificar.

O meio de comunicação local Myanmar Now publicou imagens mostrando que uma torre de relógio havia desabado e parte do muro do Palácio de Mandalay estava em ruínas.

Uma testemunha, Htet Naing Oo, disse à Reuters que uma loja de chá havia desabado e que várias pessoas estavam presas em seu interior.

"Não pudemos entrar", disse ela. "A situação está muito ruim."

Pelo menos três pessoas morreram depois que uma mesquita em Taungoo desabou parcialmente, disseram duas testemunhas.

"Estávamos fazendo orações quando o tremor começou... Três morreram na hora", disse uma delas.

A mídia local informou que um hotel em Aung Ban, no Estado de Shan, desmoronou, e a Voz Democrática de Burma informou que duas pessoas morreram e 20 ficaram presas.

A MRTV, dirigida pelo Exército, informou que o terremoto derrubou edifícios, esmagou carros e deixou enormes fissuras nas vias da capital Naypyitaw.

A Anistia Internacional disse que o terremoto não poderia ter ocorrido em um momento pior para Mianmar, considerando o número de pessoas deslocadas, a necessidade existente de ajuda humanitária e os cortes na ajuda dos EUA pelo governo do presidente Donald Trump.

O acesso restrito à mídia significa que uma imagem clara da extensão dos danos e perdas pode não surgir por algum tempo, disse o pesquisador do grupo em Mianmar Joe Freeman.

Desde que derrubou o governo civil eleito da ganhadora do prêmio Nobel Aung San Suu Kyi em 2021, os militares têm tido dificuldades para administrar o país, deixando a economia e os serviços básicos, como o de saúde, em frangalhos.

(Reportagem da redação de Bangcoc, Shoon Naing)