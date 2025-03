Ferrari batida em Campinas já tem novo dono, mas pode virar sucata

A Ferrari 296 GTB amarela, que viralizou após ser batida pelo funcionário de uma concessionária em Campinas (SP), já tem um novo proprietário. O esportivo híbrido de 830 cv e mais de R$ 3 milhões foi adquirido por uma empresa de autopeças especializada em carros de luxo e localizada em Curitiba (PR).

"Sempre que bate algum carro nesse sentido, Ferrari, Porsche e quanto mais alto padrão, as pessoas nos procuram tanto por causa de peças ou para venda do carro. E foi esse o caso. O proprietário da Ferrari nos perguntou se havia interesse na compra do veículo", explica Vinicius Kobber, que é sócio da empresa Auto Peças Kobber junto a seu pai e irmão.

Com o impacto no portão de um prédio, a Ferrari amarela teve a dianteira completamente destruída e até a roda se desprendeu do veículo. Além do motorista não ter se machucado, outra 'sorte' é que o modelo italiano tem o conjunto híbrido (V6 2.9 biturbo e um motor elétrico), uma das partes mais caras, instalado na parte traseira, o que pode ter evitado um prejuízo maior ainda.

Kobber não entrou em detalhes de quanto custou a compra do carro, mas como sua companhia é referência no assunto, adquiriu a 296 GTB destruída.

"Foi comprada até mais para fazer a recuperação e após isso acabou tendo uns pedidos de peças. Mas ainda estamos avaliando se esse carro vai ser desmontado, se vai ser dado baixa no documento e vai virar uma sucata para retirada de peças ou se faremos a recuperação", diz o empresário que também tem um departamento na companhia que recupera e vende os carros batidos. "Estamos ainda aguardando o orçamento", afirma.

Porsche destruído por criança também foi comprado

Além da 296 GTB amarela, Kobber revela que comprou outro veículo 'famoso' que viralizou nas redes sociais recentemente. Trata-se do Porsche 911 que uma criança de nove anos bateu contra uma parede em um condomínio em Itapema (SC). "Estamos consertando", resumiu o empresário, também sem revelar os valores da negociação.

O menino entrou no carro vizinho estacionado na garagem, ligou, deu ré e acelerou com tudo. Só parou no muro, destruindo a parte traseira do esportivo avaliado em R$ 1 milhão. A imprensa local afirma que o modelo não tinha seguro e o prejuízo foi orçado em aproximadamente R$ 150 mil. Kobber, no entanto, é sucinto. "Muito mais", finaliza.