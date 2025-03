EXCLUSIVO-EUA suspendem contribuições financeiras para OMC, dizem fontes

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Os Estados Unidos suspenderam suas contribuições para a Organização Mundial do Comércio (OMC), informaram três fontes à Reuters, à medida que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, intensifica seus esforços para cortar os gastos do governo.

O governo Trump está se afastando de instituições globais que considera em desacordo com suas políticas econômicas. Ele planeja abandonar algumas delas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), e cortou as contribuições para outras como parte de uma ampla revisão dos gastos federais.

A OMC já foi prejudicada por uma ação dos EUA em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, para bloquear novas nomeações de juízes para seu principal tribunal de apelações, o que deixou seu principal sistema de solução de controvérsias apenas parcialmente funcional.

Washington acusou o Órgão de Apelação da OMC de excesso de poder judicial em disputas comerciais.

O órgão comercial tinha um orçamento anual de 205 milhões de francos suíços (US$232,06 milhões) em 2024. Os EUA deveriam contribuir com cerca de 11% desse valor com base em um sistema de taxas que é proporcional à sua participação no comércio global, de acordo com documentos públicos da OMC.

Um delegado dos EUA disse em uma reunião de orçamento da OMC em 4 de março que seus pagamentos para os orçamentos de 2024 e 2025 estavam suspensos enquanto se aguardava uma revisão das contribuições para organizações internacionais e que informaria a OMC sobre o resultado em uma data não especificada, disseram duas fontes com conhecimento direto da reunião.

Uma terceira fonte confirmou o relato e disse que a OMC está elaborando um "Plano B" no caso de uma pausa prolongada no financiamento, sem entrar em detalhes.

As três fontes pediram confidencialidade porque a reunião orçamentária foi privada e a pausa no financiamento dos EUA não foi anunciada formalmente.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Trump assinou no mês passado um decreto instruindo o secretário de Estado, Marco Rubio, a revisar dentro de 180 dias todas as organizações internacionais das quais os EUA são membros "para determinar se elas são contrárias aos interesses dos EUA".

"O financiamento da OMC, juntamente com outras organizações internacionais, está atualmente sendo revisado", disse o porta-voz.

O porta-voz da OMC, Ismaila Dieng, disse que as contribuições dos EUA estavam a caminho, mas "ficaram presas na pausa de todos os pagamentos às agências internacionais".