Ex-comparsa de Pablo Escobar retorna à Colômbia

Um antigo parceiro de Pablo Escobar no Cartel de Medellín viajou nesta sexta-feira (28) da Alemanha para a Colômbia, onde foi colocado sob custódia da polícia para verificar sua situação judicial.

Carlos Lehder, de 75 anos, foi o primeiro megatraficante colombiano extraditado aos Estados Unidos, onde cumpriu pena de 30 anos de prisão. Foi expulso após sua libertação em 2020 para a Alemanha, por sua dupla nacionalidade, embora manifestasse reiteradamente a sua vontade de retornar à Colômbia.

A autoridade migratória publicou fotografias e vídeos de Lehder no aeroporto El Dorado de Bogotá vestido com terno e gravata. Afirmou que o deixou "à disposição" da polícia por um "mandado de prisão em aberto" no país.

Depois, o ex-traficante foi levado para uma unidade de investigação "para verificar sua situação judicial", informou a polícia na rede social X.

Apelidado de 'El Loco' ("O louco", em tradução livre) por suas excentricidades, Lehder protagonizou um dos períodos mais violentos da história do país sul-americano ao lado de Escobar.

Figura icônica do mal, Escobar travou uma guerra total contra o Estado colombiano para evitar sua extradição aos Estados Unidos. Esse período esteve marcado pela detonação indiscriminada de carros-bomba e o sequestro ou assassinato de líderes políticos, jornalistas e juízes.

Pablo Escobar foi morto pela polícia colombiana em 2 de dezembro de 1993 na cidade de Medellín.

Apenas Lehder e outro de seus comparsas de cartel, Fabio Ochoa Vásquez, foram extraditados aos Estados Unidos.

Ochoa Vásquez foi deportado em dezembro para a Colômbia após cumprir uma condenação de mais de duas décadas em uma prisão americana. Sem contas pendentes com a Justiça colombiana, ele está em liberdade.

