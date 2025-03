Eletrobras reformula conselho em abril, com três indicados da União

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras apresentou nesta sexta-feira sua proposta de composição do novo conselho de administração, a ser eleito em assembleia de acionistas em 29 de abril, incluindo nomes indicados pela União e recondução da maioria dos membros atuais.

Conforme proposta encaminhada para deliberação, podem entrar no conselho os indicados pelo governo Maurício Tolmasquim, Silas Rondeau e Nelson Hubner. Além disso, para o conselho fiscal, entraria Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de governos petistas, também indicado pela União.

Rondeau e Huber, por sua vez, já foram ministros de Minas e Energia em governos do PT.

As indicações da União foram possíveis a partir do acordo fechado com a Eletrobras para encerrar a disputa no Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada ao limite de voto na empresa. Os termos dessa negociação serão submetidos à deliberação de acionistas em assembleia extraordinária que será realizada também em 29 de abril, antes da assembleia ordinária.

A eleição de conselho em abril marca a primeira grande reformulação do colegiado da Eletrobras desde a privatização, concluída em 2022 e cujo "turnaround" está chegando ao fim.

A Eletrobras informou ainda que poderão ser reconduzidos ao colegiado o atual presidente do conselho Vicente Falconi; Ana Silvia Corso Matte; Daniel Alves Ferreira; Felipe Villela Dias e Marisete Pereira, além de Pedro Batista, da 3G Radar, que é eleito em separado por ser indicado por acionistas preferencialistas.

Pela proposta, deixam de fazer parte do conselho Ivan Monteiro, CEO da companhia, Marcelo Siqueira, vice-presidente jurídico, e Marcelo Gasparino.

O último posto vago, após entrada dos indicados da União, pode ser ocupado por Carlos Márcio Ferreira, executivo com carreira em grandes empresas do setor elétrico.

