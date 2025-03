Eletrobras assina rescisão de obrigação de investimentos em Angra 3

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras informou nesta sexta-feira que assinou o termo de rescisão do acordo de investimentos relacionado à usina nuclear Angra 3, como parte do acordo fechado com o governo federal para encerrar a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre limite de poder de voto na companhia.

A companhia elétrica também afirmou que vai convocar para 29 de abril a assembleia geral extraordinária de acionistas que deliberará sobre o acordo com a União, que deverá ser submetido posteriormente à homologação do STF.

(Por Letícia Fucuchima)