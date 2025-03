Dorival se foi. Se vier Jorge Jesus, Neymar é obstáculo

Dorival se foi. Agora, procura-se um treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Fala-se muito em Jorge Jesus, que já foi vitorioso no Brasil e é ídolo inconteste de uma torcida gigante, a do Flamengo. Mas há um obstáculo: a rusga com Neymar, que se sentiu maltratado pelo técnico no Al-Hilal.

Para Julio Gomes, ao invés de problema, isso pode ser solução: "Esse é o movimento de que o Brasil mais precisa. Alguém que não permita que a seleção brasileira seja refém de Neymar. Se tiver que jogar, vai jogar. Se não estiver em condições ou o técnico não quiser, não vai jogar. E não vai jogar onde ele quiser e do jeito que quiser e, sim, em função do que o time precisa".

Danilo Lavieri acha que a CBF tem de dar uma aparadinha nas arestas se quiser seguir por esse caminho: Se Ednaldo Rodrigues quiser contratar Jorge Jesus para a seleção brasileira, ele vai ter de agir no vestiário por uma harmonia com Neymar. Pode você gostar ou não, mas o jogador do Santos ainda é o dono do grupo da Amarelinha e isso precisa ser tratado como uma questão por quem está no comando da CBF.

