Djokovic volta à final de Miami e vai lutar por seu 100º título

O tenista sérvio Novak Djokovic atropelou nesta sexta-feira (28) o búlgaro Grigor Dimitrov e avançou à final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, onde lutará pelo 100º título da carreira.

'Djoko' venceu Dimitrov com parciais de 6-2 e 6-3 em 70 minutos e se tornou o finalista mais velho de um torneio Masters 1000 aos 37 anos e 10 meses.

O sérvio lutará no domingo pelo sétimo título em Miami contra o vencedor da outra semifinal, entre o americano Taylor Fritz e a jovem promessa tcheca Jakub Mensik.

Djokovic, que havia vencido as quartas de final contra Sebastian Korda menos de 24 horas antes, deu uma aula de tênis ao experiente Dimitrov diante do astro argentino Lionel Messi na tribuna.

A estrela do Inter Miami compareceu com sua esposa, Antonella Roccuzzo, ao Hard Rock Stadium para testemunhar Djokovic escrevendo mais uma capítulo na história do tênis.

Desta vez o sérvio superou Roger Federer para se tornar o finalista mais velho de um Masters 1000, categoria criada em 1990 e apenas abaixo dos quatro torneios do Grand Slam.

O suíço detinha esse recorde desde a sua vitória em Miami em 2019, aos 37 anos e sete meses.

Djokovic também empatou com Federer como o único tenista a chegar às finais da ATP em 20 temporadas consecutivas.

Dimitrov, quatro anos mais jovem que o sérvio, chegou com mais um dia de descanso à semifinal, mas sucumbiu ao potente saque do sérvio e à sua própria torrente de erros não forçados, com um total de 32 contra apenas cinco do adversário.

O búlgaro ficou assim fora da segunda final consecutiva em Miami depois da derrota no ano passado para o italiano Jannik Sinner, o grande ausente da atual edição, que viu outros favoritos como Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev se despedirem cedo.

Djokovic, competindo em Miami pela primeira vez desde 2019, não chegava à final desde que conquistou o último de seus seis títulos em 2016.

No domingo ele terá a oportunidade de se distanciar de Andre Agassi e se tornar o maior vencedor da história do torneio.

