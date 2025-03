Diretoria do BC do Japão está em conflito sobre inflação e riscos tarifários dos EUA, mostra resumo de março

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades do Banco do Japão mostraram desacordo neste mês sobre quando deveriam aumentar a taxa de juros novamente, já que alguns se concentraram na pressão inflacionária doméstica e outros na incerteza sobre a política tarifária dos Estados Unidos, segundo um resumo das opiniões de sua reunião.

A discussão destaca como os aumentos de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, estão complicando o plano do banco central japonês de aumentar a taxa de juros para lidar com os crescentes aumentos de preços que mantiveram a inflação do Japão acima de sua meta de 2% por quase três anos.

Os membros da diretoria do Banco do Japão alertaram para o aumento das pressões sobre os preços, com um deles dizendo que a recente alta nos custos dos alimentos pode persistir e ter um "grande impacto" sobre a inflação subjacente, de acordo com o resumo das discussões na reunião de março divulgado nesta sexta-feira.

Vários outros membros da diretoria apontaram para os grandes aumentos salariais oferecidos pelas grandes empresas nas negociações salariais anuais deste ano com os sindicatos como evidência de que as condições para novos aumentos dos juros estão se encaixando.

"A economia do Japão está em um estágio em que nossa meta de preços está próxima de ser atingida, principalmente devido à pressão inflacionária decorrente de fatores internos", disse um membro da diretoria. O banco central "entrará em uma nova fase" no ano fiscal de 2025, quando precisará levar em conta esses acontecimentos ao comunicar suas intenções de política monetária ao público, acrescentou, referindo-se ao ano que termina em 31 de março de 2026.

Outros, no entanto, pareceram se concentrar mais no aumento dos riscos para as perspectivas globais e para a economia do Japão decorrentes do aumento das tarifas dos EUA, segundo o resumo.

"Os riscos de queda decorrentes dos Estados Unidos aumentaram rapidamente nos últimos tempos e, dependendo de como as questões relacionadas às tarifas se desenvolverem, é bem possível que esses riscos tenham um impacto negativo sobre a economia do Japão", mostrou uma opinião. "Nesse caso, o banco precisará ser particularmente cauteloso ao considerar o momento para um aumento da taxa."

Na reunião de 18 e 19 de março, o Banco do Japão manteve a taxa de juros em 0,5%.