Deutsche Bank estende contrato de CEO e anuncia futuro CFO

O Deutsche Bank anunciou mudanças em seu comando que aparentemente não foram bem recebidas pelos mercados. Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação do maior banco alemão amargava queda de 2,5% na Bolsa de Frankfurt.

Em comunicado divulgado na quinta-feira (27), o Deutsche Bank disse que renovará o contrato de seu CEO, Christian Sewing, até 2029 para que ele lidere a próxima fase da estratégia de crescimento do banco. Além disso, Raja Akram assumirá o cargo de diretor financeiro (CFO) do banco no ano que vem, em substituição a James von Moltke.

Akram, que é vice-diretor financeiro do Morgan Stanley desde 2020, ingressará no Deutsche Bank em outubro, se tornará membro do conselho de administração em janeiro de 2026 e substituirá Von Moltke como CFO após um período de transição, detalhou o banco.

Já Fabrizio Campelli, atual chefe do banco corporativo e do banco de investimento, passará a ser responsável pela região das Américas, assumindo o lugar de Stefan Simon, disse o Deutsche Bank. O contrato de Campelli será estendido por três anos, até 2028, acrescentou o banco.