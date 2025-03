Deral reduz projeção da safra soja 2024/25 no PR para 21,06 milhões de t

São Paulo, 28 - O Departamento de Economia Rural (Deral), do governo do Paraná, reduziu mais uma vez a projeção para a produção de soja no Estado em 2024/25, estimando agora 21,06 milhões de toneladas. A nova previsão representa uma queda de 0,6% em relação ao relatório anterior, quando eram esperados 21,18 milhões de toneladas, e está 5,3% abaixo do volume inicialmente projetado, de 22,23 milhões de toneladas.Segundo Edmar Gervásio, analista do Deral, a colheita já alcançou 90% da área de 5,76 milhões de hectares, o que permitiu consolidar a estimativa de produção. As perdas se concentraram nas regiões oeste e norte, que representam juntas cerca de 43% da área plantada. Já o sul do Estado surpreendeu com ganhos de produtividade. O órgão calcula que a quebra total, de 1,17 milhão de toneladas, representa R$ 2,3 bilhões que deixarão de circular na economia rural do Estado.Apesar disso, Gervásio avalia que a safra ainda é positiva para os produtores. Os custos foram mais baixos do que no ciclo anterior e o preço médio de venda da soja neste ano está cerca de 13% acima de março de 2024.Em relação ao milho, o Deral manteve a previsão de crescimento. A produção da primeira safra foi estimada em 2,85 milhões de toneladas, alta de 13% sobre o ciclo anterior. Já para a segunda safra, o volume previsto passou de 15,53 milhões para 15,92 milhões de toneladas. Os técnicos do departamento apontam que o ajuste se deve à revisão da área plantada e que o desenvolvimento das lavouras continua dentro da normalidade. Segundo o levantamento, 65% da área da safrinha já foi semeada.Com os novos números, a produção total de milho no Paraná pode alcançar 18,77 milhões de toneladas em 2024/25, crescimento de 21% sobre o ciclo passado. A área cultivada com milho no Estado totaliza 2,93 milhões de hectares nesta temporada.