Defesa de cabeleireira comemora prisão domiciliar: 'Luta por justiça'

A defesa de Débora Rodrigues Santos comemorou a decisão de prisão domiciliar determinada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"A defesa de Débora Rodrigues tem o prazer de informar que, após mais de dois anos de prisão injusta, nossa cliente obteve seu alvará de soltura", disseram os advogados dela. A nota é assinada por Hélio Júnior e Tanieli Telles, que fazem parte da defesa.

Este é um marco importante não só na luta pela liberdade de Débora, mas também em uma luta maior por justiça e respeito aos direitos humanos.

Hélio Júnior e Tanieli Telles, advogados de Débora Rodrigues dos Santos

Mãe de duas crianças. Débora é casada, tem dois filhos, de 6 e 11 anos, e morava em Paulínia, no interior de São Paulo. Ela está detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. "Durante todo o período de sua detenção, Débora esteve afastada de sua família e de seus filhos, vivendo uma situação que, na visão da defesa, foi completamente desproporcional e sem base sólida nas evidências. A decisão de sua libertação simboliza a esperança de que, mesmo em tempos difíceis, a verdade e a justiça prevalecerão", diz a defesa.

Condenação de Débora "nunca" deveria ter ocorrido, dizem advogados de defesa. "Reafirmamos nosso compromisso em continuar acompanhando os desdobramentos do caso, sempre em busca de uma justiça plena."

A liberdade de Débora é uma vitória não apenas para ela, mas para todos que acreditam na luta pela justiça e pela dignidade humana.

Hélio Júnior e Tanieli Telles, advogados de Débora Rodrigues dos Santos

Moraes tomou a decisão após a PGR ser favorável ao regime domiciliar. Débora está presa desde 17 de março de 2023 por envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro. Naquele dia, ela escreveu com batom a expressão "perdeu, mané" na estátua da Justiça, localizada em frente ao STF, em Brasília, em referência a uma fala do ministro Luís Roberto Barroso, durante uma viagem a Nova York, em novembro de 2022.

Moraes impôs à cabeleireira uma série de condições. Ela ficará em casa com a família enquanto aguarda o fim de seu julgamento por participação nos atos golpistas. O caso está suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que já anunciou que vai rever a pena proposta por Moraes, de 14 anos de prisão.

As condições impostas a Débora