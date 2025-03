De carnes a aeronaves: no Vietnã, Lula assina parceria estratégica para ampliar comércio bilateral com o Brasil

Após passar pelo Japão, a comitiva brasileira formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros, parlamentares, empresários e sindicalistas está no Vietnã. Nesta sexta-feira (28), os dois países assinaram um Plano de Ação para implementação de uma parceria estratégica até o fim desta década. Para Lula, o Vietnã seria um bom cliente para aviões Embraer e poderia se tornar um centro regional para operações de processamento de carnes brasileiras.

O documento foi oficializado em Hanói, capital vietnamita, após encontro entre os dois presidentes. Eles discutiram iniciativas para intensificar o diálogo e a cooperação entre o Brasil e o Vietnã. "Adotamos um plano de ação abrangente para o período 2025-2030, que nos ajudará a avançar em diversas áreas", declarou Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do presidente vietnamita, Luong Cuong.

Entre as prioridades do relacionamento bilateral estão assuntos como defesa, economia, comércio e investimentos; agricultura e segurança alimentar e nutricional; ciência, tecnologia e inovação; meio ambiente e sustentabilidade; transição energética e cooperação sociocultural e assuntos consulares, informou a presidência do Brasil.

Economia de mercado

A parceria estratégica ainda pretende aprofundar o diálogo político e fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral, impulsionando novas iniciativas. "Meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado", disse Lula. "Essas e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países", destacou o presidente brasileiro em Hanói.

O encontro na capital do Vietnã também foi marcado pela assinatura de acordos sobre missões diplomáticas, a troca e proteção mútua de informações classificadas, cooperação comercial e industrial, além de um memorando em torno de parcerias ligadas ao futebol.

Carne brasileira no Vietnã

Um dos destaques da parceria recém criada é a ampliação do comércio entre as duas nações e a abertura do país asiático à carne bovina brasileira. "A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimentos de frigoríficos do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático", continuou o presidente brasileiro.

Além das exportações do setor de alimentos, o Brasil tem potencial para investir em produtos de valor agregado, de acordo com discurso de Lula. "Já contribuímos para a segurança alimentar do Vietnã e queremos ampliar a exportação de bens de maior valor agregado, incluindo aeronaves", disse. "Espero que a Vietnam Airlines avalie positivamente a oferta da Embraer para jatos da família E-Jets, ideais para a conectividade regional", completou Lula.

Da mesma forma como aconteceu no Japão, o governante brasileiro ressaltou o interesse em aproximar o Vietnã do Mercosul. "A presidência brasileira do Mercosul, que se iniciará em julho, vai trabalhar em prol de um acordo com o Vietnã que seja equilibrado e beneficie os dois lados", disse Lula. "Nenhuma colaboração é tão estratégica para o futuro de dois países emergentes quanto a cooperação em educação e em ciência e tecnologia", acrescentou, citando planos de parcerias entre universidades e o intercâmbio de professores e estudantes. "Estamos estudando parcerias em áreas como semicondutores, Inteligência Artificial, tecnologias digitais, biotecnologia e energias renováveis", citou.

O Brasil convidou o Vietnã para participar do encontro do Brics, que acontecerá no Rio de Janeiro, em julho, e da COP30, em Belém, em novembro. "Para cumprirmos o Acordo de Paris, todos os países deverão adotar o mais alto grau de ambição possível dentro de suas circunstâncias de desenvolvimento", afirmou Lula.

Maiores produtores mundiais de café

O café foi outro produto mencionado na parceria entre o Brasil e o Vietnã, com os dois países atuando em pesquisas para tornar o grão mais resistente aos impactos da mudança do clima. "Vietnã e Brasil são os dois maiores produtores mundiais de café e ambos tivemos safras recentes afetadas pela mudança do clima", citou Lula. "Estamos determinados a ampliar nosso intercâmbio técnico para fortalecer a resiliência da cultura do café", acrescentou, completando que o Vietnã poderia se beneficiar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil, e ser remunerado por seu esforço de preservação ambiental.

A agenda do governante brasileiro no Vietnã teve ainda encontros com o primeiro-ministro, Pham Minh Chính; o presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man; e o secretário-geral do Partido Comunista, Tô Lâm.

À noite, no horário local, Lula participa de uma recepção oficial oferecida pelo presidente anfitrião, Luong Cuong.

(Com Agências)