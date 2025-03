Daly, do Fed, vê como "razoável" dois cortes de juros este ano conforme empresas se ajustam a tarifas

(Reuters) - A Presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, ainda vê dois cortes nas taxas de juros este ano como uma projeção "razoável", mas com o mercado de trabalho sólido, a economia ainda em crescimento e a inflação em queda, os formuladores de política monetária podem esperar para reduzir as taxas até que avaliem como as empresas se ajustarão aos custos tarifários.

Falando por telefone de Fairbanks, Alasca, na quinta-feira Daly disse que empresas locais e líderes comunitários esperam que as tarifas aumentem seus custos e estão traçando estratégias para encontrar soluções alternativas, mas também esperam que algumas taxas sejam flexibilizadas com o tempo ou que permitam algumas exceções.

Enquanto isso, a inflação diminuiu em relação ao seu pico, e os cortes nas taxas de juros do Fed no ano passado significam que os projetos que as empresas haviam suspendido agora estão "em andamento" e estão sendo levados adiante, disse ela.

"Não temos motivos para nos precipitarmos, pois a política monetária está em uma boa posição, a economia está em uma boa posição e, portanto, podemos levar o tempo necessário para realmente avaliar o impacto total, conhecer o escopo, a magnitude e o momento dos pacotes tarifários finais reais e também conhecer o impacto sobre a economia", disse Daly.

Na semana passada, os banqueiros centrais dos EUA mantiveram sua taxa de política monetária na faixa de 4,25% a 4,50%, e a maioria deles sinalizou que dois cortes de 0,25 ponto percentual até o final do ano provavelmente seriam apropriados, o mesmo sinal de trajetória da taxa que eles deram em dezembro.

"Essa é a minha postura: Não mudei minha projeção desde o ano passado porque... Não tenho informações suficientes para fazer essa mudança", disse Daly. "Precisamos dar ao novo governo e aos setores que estão sendo afetados por ele tempo para entender o que está sendo alterado e se ajustar a essas mudanças e, então, ver o impacto que isso tem sobre os preços, o crescimento e o mercado de trabalho. E, neste momento, simplesmente não sabemos."

(Reportagem de Ann Saphir)