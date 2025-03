Dados de inflação da França e da Espanha e pesquisa do BCE reforçam argumentos a favor de cortes nos juros

FRANKFURT (Reuters) - A inflação de março ficou muito abaixo das previsões em duas das maiores economias da zona do euro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, enquanto as expectativas dos consumidores em relação ao crescimento dos preços permaneceram fracas, reforçando as apostas de outro corte nos juros pelo Banco Central Europeu.

O BCE já cortou as taxas de juros seis vezes desde junho e os mercados agora veem uma chance de 80% a 85% de outro movimento em três semanas, já que as pressões sobre os preços parecem estar diminuindo devido a aumentos salariais mais modestos e à contínua estagnação econômica.

A inflação na França manteve-se em 0,9% em março e ficou abaixo das expectativas de 1,1%. Na Espanha, o número caiu de 2,9% para 2,2%, abaixo das previsões de 2,6%.

Esses números indicam que o dado de inflação para a zona do euro como um todo, a ser divulgado em 1 de abril, também poderá ficar abaixo das expectativas e se aproximar da meta de 2% do BCE mais cedo do que algumas autoridades previam.

Embora uma guerra comercial com os Estados Unidos possa afetar as expectativas de preços, o BCE reiterou sua opinião de que o principal impacto será sobre o crescimento.

"O efeito seria fundamentalmente sobre a atividade econômica", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos. "Para a inflação, uma guerra comercial teria um efeito negativo, pois, em última análise, uma tarifa é um imposto sobre produtos importados, mas, a médio prazo, a redução na atividade econômica compensaria de alguma forma esse impacto inicial."

Os consumidores também pareceram relaxados com o efeito das tensões geopolíticas sobre os preços, com a própria pesquisa do BCE mostrando percepções de inflação moderadas e expectativas de preços estáveis.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses manteve-se em 2,6%, enquanto que para os próximos três anos permaneceu em 2,4%, informou o BCE.

"Temos boas notícias sobre a inflação... o processo de desinflação continua", disse de Guindos. "Estamos convencidos de que, nos próximos trimestres, alcançaremos nossa definição de estabilidade de preços, que é de 2%, em uma base sustentável."

No entanto, os consumidores continuaram mais pessimistas em relação ao crescimento econômico, prevendo uma contração de 1,2% nos próximos 12 meses, de uma queda de 1,1% em janeiro.

(Reportagem de Balazs Koranyi e Francesco Canepa)