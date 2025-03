Corinthians quebra jejum e fatura em casa o 31º título do Paulistão

? Corinthians (@Corinthians) March 28, 2025

O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians. Fechado na marcação, os donos da casa dificultaram a vida do Palmeiras, que precisava vencer ao menos por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Mas a melhor chance na primeira etapa foi do Timão, aos 26 minutos: Memphis toca para Garro na esquerda e o meio-campista manda um bomba de fora da área que explode na trave do gol do Palmeiras.

Após o intervalo, o Verdão voltou mais motivado a abrir o placar. Aos quatro minutos, Raphael Veiga deu o passe para Vitor Roque adiantado dentro da área, mas o camisa 9 tentou desviar de direita e furou o chute. ?Aos 22 minutos, Vitor Roque é lançado em velocidade e derrubado pelo zagueiro corintiano Félix Torres na disputa de bola na entrada da área. O árbitro anotou pênalti para o Palmeiras e manteve a decisão, apesar de muita confusão dentro e fora de campo - os palmeirenses pediam a expulsão do defensor corintiano. Na cobrança de pênalti por Raphael Veiga, brilhou a estrela do goleiro Hugo Souza, que espalmou e evitou o gol do Verdão. Já nos acréscimos, o Corinthians teve ótima chance de abrir o placar: Memphis toca de primeira para Yuri Alberto, que cara a cara com o goleiro Weverton, acaba chutando em cima dele.