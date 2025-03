Confiança do consumidor na Alemanha sobe a -24,5 em abril

A confiança do consumidor na Alemanha melhorou marginalmente após as eleições parlamentares de fevereiro e pode se fortalecer mais nos próximos meses depois da aprovação de um grande pacote fiscal, há uma semana.

Pesquisa do instituto Gfk divulgada nesta sexta-feira (28) projeta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha subirá para -24,5 pontos em abril, ante o nível revisado a -24,6 pontos de março. O resultado de abril, no entanto, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSect, que previam avanço do indicador a -22,3 pontos.

O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.