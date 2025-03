Como são 'drones suicidas' equipados com IA que a Coreia do Norte criou

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou testes de drones suicidas equipados com inteligência artificial, anunciou ontem a rede de notícias estatal KCNA.

Que armas são estas?

Equipamento seria um dos projetos favoritos de Kim Jong Un. O controle de aeronaves não tripuladas e inteligência artificial são prioridades máximas no desenvolvimento de armas modernas, afirmou o líder.

Drones têm capacidade atualizada de fazer reconhecimento de múltiplos alvos táticos. Ele ainda poderá ser utilizado para vigilância de atividades inimigas em continente ou nos mares, de acordo com a agência Reuters.

Imagens divulgadas dos drones suicidas estão pixeladas, protegendo detalhes do equipamento estratégico norte-coreano Imagem: KCNA

A Coreia do Norte, que mantém um arsenal nuclear, classificou o novo drone como "suicida". No entanto, não foi detalhada a capacidade de destruição que um ataque deste novo armamento poderia proporcionar.

Imagens divulgadas pela KCNA mostram drones explodindo ao colidir com veículos militares. Eles teriam servido de alvos em testes supervisionados por Kim. Ou seja, estes drones suicidas seriam capazes de embarcar em missões autodestrutivas contra alvos específicos e não apenas coletar inteligência.

O novo drone suicida norte-coreano em ataque aéreo Imagem: KCNA

País também desenvolve aeronave de alerta aéreo antecipado. Ela tem quatro motores e um domo de radar anexo à fuselagem, ao menos. O objetivo primário seria melhorar seu sistema de defesa aéreo. Com o uso de imagem de satélite comercial, analistas já haviam reportado que a Coreia do Norte estava trabalhando em converter a aeronave de carga russa Il-76 em um equipamento de alerta aéreo, segundo a Reuters.

Ao colidir com o alvo, o drone norte-coreano com IA é capaz de explodir ambas as estruturas Imagem: KCNA

A habilidade de uma aeronave de alerta aéreo antecipado para vigilância mitiga alguns dos desafios do terreno e retornos de solo congestionados para rastrear aeronaves de voo baixo [como outros drones] e mísseis de cruzeiro. Trecho de relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, em setembro

É possível que a Coreia do Norte "canibalize" mais de sua frota de carga para construir outras aeronaves de vigilância e drones. Kim estaria satisfeito com a performance dos drones com IA e aprovou planos de expandir a produção como parte de um plano nacional de longo prazo que mantém o país alinhado "às tendências de guerra moderna, em que a competição pelo uso de drones inteligentes como grande meio de poder militar vem sendo acelerada".

Kim Jong Un conduziu os testes das aeronaves de vigilância desconhecidas em local não identificado pela mídia estatal Imagem: KCNA/via REUTERS

Kim visitou o complexo de tecnologia de drones e um grupo de pesquisa em guerra eletrônica na quarta e ontem. Apesar de os próprios cientistas norte-coreanos estarem trabalhando nos projetos, o porta-voz do chefe de gabinete sul-coreano Lee Sung-Jun afirmou em coletiva acompanhada pela Reuters que a "Rússia pode ter tido algo a ver com o sistema interno e as peças" do desenvolvimento das aeronaves militares da Coreia do Norte.

A Rússia já forneceu mísseis antiaéreos e equipamento de defesa aérea não especificada à Coreia do Norte. Em contrapartida, os norte-coreanos enviaram tropas para apoio aos russos na guerra na Ucrânia em novembro. No mesmo mês, Kim já havia supervisionado demonstrações de drones que explodiam em impacto, segundo a agência Associated Press.