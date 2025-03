Como conservar alface e outras folhas na geladeira? Veja passo a passo

Muitas pessoas não sabem como higienizar e guardar alface e outras verduras corretamente, o que pode levar à contaminação e ao desperdício. Guardar as folhas de qualquer jeito na geladeira faz com que elas murchem de forma rápida ou fiquem com aspecto escurecido.

Com alguns cuidados simples, no entanto, é possível mantê-las frescas por mais tempo. A seguir, veja um passo a passo de como limpar e armazenar suas verduras.

Como higienizar

Comece puxando as folhas externas da alface ou outra verdura pela base, com cuidado para não as rasgar. Vá retirando camada por camada, descartando as folhas que estiverem murchas, amareladas, danificadas ou muito sujas;

Se for uma verdura mais compacta, como o repolho, use uma faca para cortar a base e facilitar a separação das folhas;

Lave bem as folhas em água corrente para remover sujeiras soltas;

Prepare uma solução com 1/2 xícara (chá) de vinagre para 1 litro de água. Deixe as folhas de molho nessa solução por 10 a 15 minutos. Isso ajuda a remover insetos e impurezas;

Depois de deixar de molho, enxágue as folhas novamente em água corrente e prepare outra solução, com 1 colher (sopa) de hipoclorito de sódio (10 ml) para 1 litro de água. Deixe as folhas de molho por 10 a 15 minutos. Importante: não confunda hipoclorito de sódio com soda cáustica, que é tóxica;

Com as folhas limpas, seque bem em uma centrífuga para verduras ou com papel toalha, para evitar que fiquem úmidas e se estraguem rapidamente.

Vai consumir imediatamente ou depois?

Imagem: Getty Images

Você pode higienizar todas as folhas, mesmo que não vá consumir tudo de uma vez. Isso economiza tempo, pois as verduras ficam prontas para consumo e, se bem secas, podem durar mais tempo na geladeira. Guarde-as em um recipiente fechado para manter um ambiente selado e conservar por mais tempo;

Outra possibilidade é higienizar apenas o que será consumido no momento, pois as verduras podem durar até uma semana (ou mais, se forem frescas) e bem armazenadas;

Se houver algum inseto nas folhas, saiba que, após a higienização, elas podem ser consumidas sem problemas, pois as marcas deixadas pelos bichinhos não transmitem doenças. Mas é importante remover as partes muito danificadas e lavar bem as folhas antes de consumir;

Se optar por higienizar tudo de uma vez, lembre-se de secar bem as verduras e armazená-las em um recipiente hermético na geladeira, para que se mantenham frescas por mais tempo.

Existe lugar certo para elas na geladeira

Imagem: iStock

Coloque as verduras sensíveis, como alface, rúcula e outras folhas, nas gavetas inferiores da geladeira. Esse é o local menos frio, com temperatura mais estável, que ajuda a evitar que as verdinhas sejam "queimadas" pelo frio excessivo;

As verduras geralmente duram cerca de cinco dias na geladeira, mas esse tempo pode variar conforme o tipo de alimento. Para facilitar o controle e acompanhar melhor a conservação, é melhor armazená-las em recipientes ou sacos plásticos transparentes;

Evite congelar verduras que você consome cruas, como alface, rúcula e agrião, pois o congelamento pode alterar a textura e o sabor;

Já as verduras que você costuma consumir cozidas, como espinafre e couve-de-bruxelas, podem ser congeladas sem problemas, ajudando a conservá-las por mais tempo. No entanto, antes de congelar, é importante realizar o branqueamento. Esse processo consiste em mergulhar as verduras em água fervente por alguns minutos e, em seguida, transferi-las rapidamente para água com gelo. Isso ajuda a preservar a cor, o sabor e os nutrientes, além de evitar que as verduras percam a textura ao serem descongeladas. Após o branqueamento, escorra bem, seque as folhas e armazene-as em sacos plásticos ou recipientes próprios para congelamento.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/11/2018, 04/04/2022 e 25/09/2024