Colheita de milho na Argentina alcança 19,2%, diz bolsa de Cereais

São Paulo, 28 - A colheita de milho na Argentina alcançou na última semana 19,2% da área total estimada, disse, na quinta-feira, 27, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 13,2 pontos porcentuais adiantados. O rendimento médio nacional está em 8.390 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.Segundo a bolsa, o rápido avanço da colheita em comparação com a temporada anterior se deve a uma maior proporção de milho precoce. Além disso, algumas lavouras finalizaram seu ciclo de forma antecipada devido ao estresse hídrico durante o enchimento de grãos, disse.A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente era de 74% na última semana, ante 76% na semana anterior.Quanto à soja, a bolsa disse que as chuvas da última semana em algumas áreas de cultivo não alteraram a situação das lavouras, que continuam com rendimento abaixo da média. A estimativa de produção foi mantida em 48,6 milhões de toneladas.A bolsa disse que 75% da safra de soja apresentava condição entre normal e excelente, sem variação ante a semana anterior.