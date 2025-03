City foca na Copa da Inglaterra, sua última chance de conquistar um título na temporada

Contra o surpreendente Bournemouth de Andoni Iraola, o Manchester City jogará as quartas de final da FA Cup no domingo, a última chance para o time de Pep Guardiola vencer um torneio nesta temporada.

Dominador absoluto do futebol inglês nos últimos anos, com seis títulos da Premier League nos últimos sete disputados (todos exceto 2020), o City faz uma campanha decepcionante, com 22 pontos atrás do líder Liverpool e sem ter garantido a vaga para a próxima Liga dos Campeões.

Após também ser eliminado da principal competição europeia de clubes pelo Real Madrid nas oitavas de final (6-3 no placar agregado) e da Copa da Liga inglesa nas oitavas pelo Tottenham, o principal objetivo dos 'Citizens' para o restante da temporada é garantir a classificação para a Liga dos Campeões, além de tentar comemorar um novo título.

- Iraola vs Guardiola -

A partida de domingo, às 12h30 (horário de Brasília) terá um protagonismo espanhol à beira do campo, com o 'maestro' Guardiola enfrentando um dos seus discípulos, Iraola, cujo estilo de jogo é semelhante ao do catalão.

O Bournemouth está em 10º lugar na Premier League, mas apenas quatro pontos atrás do City e não abre mão de disputar as competições europeias na próxima temporada.

Para o modesto clube da cidade do sul de Inglaterra é também uma grande oportunidade de conquistar o primeiro grande troféu da sua história, já que os 'Cherries', fundados em 1899, só têm no seu currículo o EFL Trophy (de 1984), torneio de copa que é disputado desde a década de 1980 e no qual participam clubes das duas últimas divisões do futebol profissional inglês.

No elenco do Bournemouth há dois conhecidos dos torcedores espanhóis: o ex-goleiro da 'Roja' Kepa Arrizabalaga e o jovem zagueiro Dean Huijsen, 'descoberto' na última Data Fifa depois de ter estreado pela seleção da Espanha.

- De Bruyne, talismã em copas -

O City baseia parte de suas chances de avançar neste torneio em uma de suas estrelas, Kevin de Bruyne, que tem uma conexão especial com a Copa da Inglaterra.

O meio-campista belga, que pode estar disputando suas últimas partidas com a camisa azul-celeste, venceu este torneio duas vezes desde que assinou com o City em 2015 e nessas 10 temporadas marcou 10 gols e deu 18 assistências, sendo o jogador mais decisivo da competição.

Depois de vencer os modestos Salford City (da 4ª divisão), Leyton Orient (3ª) e Plymouth Argyle (3ª) no caminho até as quartas de final, o Bournemouth surge como o primeiro grande rival do City, que precisará de algo mais do que a contribuição de De Bruyne para voltar a Wembley, palco das semifinais e final do torneio.

O Bournemouth teve um caminho mais difícil, encarando West Bromwich, Everton e Wolverhampton e agora sonha com a sua primeira final de copa.

- Favoritos eliminados -

A FA Cup desta temporada se caracterizou pela derrocada de clubes grandes do futebol inglês. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham... todos eles caíram.

Dos atuais seis primeiros colocados da Premier League, o único que segue vivo, além do City, é o Nottingham Forest, que visitará o Brighton no sábado.

O Aston Villa de Unai Emery e Marco Asensio, que está nas quartas de final da Liga dos Campeões (onde vai enfrentar o PSG), vai testar a a grande fase contra o Preston North End, único representante da Championship (segunda divisão) entre os participantes das quartes de final, no domingo, às 9h30 (horário de Brasília).

No mesmo horário, mas no sábado, Fulham e Crystal Palace são dois times modestos do futebol inglês que têm pela frente uma grande oportunidade de fazer seus torcedores sonharem em jogar no 'templo sagrado' de Wembley.

Essa rebelião dos modestos que a FA Cup está vivenciando nesta temporada é exemplificada pelo fato de apenas o City ter vencido o torneio recentemente.

Dos outros participantes das quartas de final, o Forest venceu a Copa da Inglaterra pela última vez em 1959, o Aston Villa dois anos antes e o Preston North End em 1938.

O Fulham, por sua vez, foi finalista em 1975, o Crystal Palace em 1990 e 2016, o Brighton em 1983 e o Bournemouth busca sua primeira final.

--- Programação das quartas de final da FA Cup (horário de Brasília):

- Sábado:

(9h15) Fulham - Crystal Palace

(14h15) Brighton - Nottingham

- Domingo:

(9h30) Preston North End - Aston Villa

(12h30) AFC Bournemouth - Manchester City

