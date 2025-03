São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos; 25 mil estão sem luz

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje, segundo monitoramento do CGE (Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura).

O que aconteceu

Na cidade, 25.593 consumidores já estão sem luz. A informação é da concessionária de energia Enel.

O Lollapalooza interrompeu os shows após uma forte chuva atingir o Autódromo de Interlagos. Os shows de MC Kako e da banda Jovem Dionísio foram interrompidos por volta de 15h20 com um alerta meteorológico. "Por favor, mantenha-se longe das estruturas metálicas do evento", disse um aviso no telão do festival.

Chuva vai se espalhar pela cidade nas próximas horas. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e queda de granizo. Áreas de instabilidade vindas da região de Juquitiba, começam a atuar na capital paulista de forma isolada e forte, com lento deslocamento.

Chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e M'Boi Mirim. Na zona sudeste, na subprefeitura da Vila Mariana chove leve. Monitoramento é feito com imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo.

Previsão é de chuva rápida e isolada nos próximos dias. As simulações mais recentes de previsão do tempo indicam que os últimos dias de março terão sol entre nuvens e temperaturas elevadas durante as tardes, mas com chuvas rápidas e isoladas. O ambiente atmosférico mais aquecido sobre o Sudeste deve manter as temperaturas ligeiramente acima da média nos primeiros dias de abril, pelo menos até a próxima quinta-feira (3).

Amanhã também será ensolarado com temperatura máxima prevista de 30°C no período da tarde, segundo o CGE. A umidade do ar deve registrar índices mínimos de 45% nas horas mais quentes do dia. A infiltração da brisa marítima no fim da tarde proporciona condições favoráveis para a ocorrência de chuva pontuais e rápidas sobre a Grande São Paulo.

No domingo (30), o padrão atmosférico não muda muito. A madrugada terá temperatura média na casa dos 19°C e durante a tarde faz calor, com previsão de máxima em torno dos 30°C. Os percentuais mínimos de umidade do ar se mantêm ao redor dos 43%. Entre o meio e o fim da tarde as chuvas devem ocorrer de forma rápida e isolada, sem uma região preferencial para o início das precipitações.