China diz que Filipinas não deve iniciar conflito no Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - As Filipinas não devem iniciar um conflito no Mar do Sul da China com o apoio dos Estados Unidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira.

A cooperação entre os EUA e as Filipinas não deve ter como alvo terceiros, disse o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, em uma coletiva de imprensa regular, quando perguntado sobre os comentários do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira, dizendo que os dois países deveriam fortalecer a dissuasão contra ameaças, incluindo a "agressão" chinesa.

"Gostaria de enfatizar que nunca houve um problema com a liberdade de navegação e sobrevoo no Mar do Sul da China", disse Guo.

(Reportagem de Joe Cash)