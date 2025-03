Catar sedia negociações entre Congo e Ruanda e se reúne com rebeldes, dizem fontes

(Reuters) - Mediadores do Catar foram os anfitriões de uma segunda rodada de conversações nesta sexta-feira entre a República Democrática do Congo e Ruanda, e se reuniram separadamente com representantes dos rebeldes apoiados por Ruanda, que executa uma insurgência no leste do Congo, disseram quatro fontes à Reuters.

O presidente do Congo, Felix Tshisekedi, e seu homólogo ruandês, Paul Kagame, reuniram-se na semana passada em Doha para suas primeiras conversas desde que os rebeldes do M23 intensificaram uma ofensiva no país em janeiro.

As conversas entre Tshisekedi e Kagame, e seu subsequente apelo por um cessar-fogo, proporcionaram um vislumbre de esperança para uma redução da escalada do maior conflito no leste do Congo em décadas.

Mas o M23 rejeitou os apelos, dizendo que a paz só poderá ser alcançada por meio de conversações diretas com Kinshasa, e continuou sua ofensiva com a captura de uma cidade estratégica.

Os representantes do M23 se encontraram com mediadores do Catar em Doha nesta sexta-feira e não conversaram com as autoridades congolesas ou ruandesas, que também estavam na cidade, disseram as fontes, duas do governo congolês e duas dos rebeldes.

O conteúdo das discussões não ficou claro. O Ministério das Relações Exteriores do Catar não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Congo, as Nações Unidas e os governos ocidentais afirmam que Ruanda está apoiando os rebeldes com o envio de tropas e armas.

Kigali negou estar ajudando o M23, dizendo que suas forças estão agindo em autodefesa contra o Exército do Congo e milicianos de etnia hutu ligados ao genocídio de 1994 em Ruanda, que matou cerca de 1 milhão de pessoas, a maioria de etnia tutsi.

