Casos de sarampo chegam a 444 no Texas e no Novo México, dizem departamentos estaduais de saúde

(Reuters) - Os departamentos de saúde do Texas e do Novo México informaram nesta sexta-feira que os casos de sarampo em seus Estados subiram para 444, um aumento de 74 infecções desde os relatórios mais recentes, há três dias, enquanto os EUA lidam com um dos maiores surtos de sarampo em uma década.

Os casos no Condado de Gaines, onde o atual surto de sarampo começou no final de janeiro, aumentaram de 226 para 270, informou o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informaram que havia um total de 483 casos confirmados de sarampo no país em 27 de março, um salto de 105 casos em relação a uma semana atrás.

O número total de infecções no Texas e no Novo México ultrapassou a contagem nacional do ano passado, que foi de 285.

Neste ano, os casos foram relatados por 20 jurisdições nos EUA, incluindo Alasca, Califórnia, Flórida, Geórgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Estado de Nova York, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont e Washington.

A maioria dos casos no Novo México foi registrada no condado de Lea, adjacente ao condado de Gaines, no Texas.

Nesta sexta-feira, o Novo México registrou mais um caso de sarampo, elevando sua contagem total para 44. O Texas registrou 400, um aumento de 73 casos em comparação com seu último relatório, há três dias.

(Reportagem de Sriparna Roy e Puyaan Singh em Bengaluru)