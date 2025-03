Mais simples: o que o Papa mudou no rito fúnebre de pontífices no Vaticano

Ritos mais simples nos funerais dos pontífices, começando por Francisco, é mais uma iniciativa do papa para se ater à simplicidade que acredita que o cristianismo carrega. Para isso, antes mesmo de ser internado, propôs mudanças que foram votadas e aprovadas em abril de 2024, e divulgadas na edição do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis —o livro litúrgico para as exéquias do Papa—, em novembro do mesmo ano.

Quais foram as mudanças?

Trocou caixões luxuosos por um simples de madeira. Francisco quer ser enterrado em um caixão de madeira simples, revestido em zinco. Antes da nova medida, o papa seria colocado dentro de três caixões interligados, feitos de cipreste, chumbo e carvalho, feito para criar uma vedação hermética em torno do corpo do pontífice.

O papa, quando morrer, também não será exibido em uma plataforma elevada, na Basílica de São Pedro, para os visitantes de Roma, como aconteceu com papas anteriores.

Papa emérito Bento 16 sendo velado na Basílica de São Pedro, em 2023 Imagem: Vaticano via AFP

Quer ser enterrado fora do Vaticano. Em vez de ficar com outros 91 papas que estão enterrados na Basílica de São Pedro, o papa afirmou querer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, dedicada a Maria, Mãe de Deus, em Roma, onde ele tradicionalmente frequenta para rezar antes e depois de suas viagens ao exterior. O último papa a ser enterrado fora do Vaticano foi Leão XIII, que morreu em 1903.

O que explica as novas regras?

Papa quer retomar as bases simplistas do cristianismo. Embora os ritos focassem na representação do pontífice e sua importância para a Igreja, para Francisco é mais importante se ater ao significado espiritual da morte, além da liturgia centrada na fé.

Como é o funeral de um papa?

O rito de exéquias —palavra comumente utilizado no Vaticano— de um papa é dividido em três "estações". Todas elas foram detalhadas Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sendo elas:

Confirmação da morte na residência papal. A partir da confirmação do falecimento, o corpo é preparado e levado para uma cerimônia privada que antes ocorria na capela e que agora, com as mudanças, foi adaptada para a Casa Santa Marta, onde vive o pontífice. Exposição do corpo do papa na Basílica de São Pedro. Como dito anteriormente, esta será feita com o papa dentro do caixão. É neste momento que ocorre a Missa de Exéquias, celebrada pelo cardeal decano ou outro cardeal designado. Caixão é levado ao local de sepultamento escolhido pelo papa. E, pela nova normativa, será na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

Estado de saúde do Papa Francisco

Pontífice obteve alta no último domingo (23) após 37 dias de sua internação. Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Ele falou pouco, mas agradeceu aos presentes. Minutos depois, ele deixou o hospital de carro e seguiu para o Vaticano, onde continuará o tratamento de saúde.

Equipe médica do Hospital Gemelli anunciou que pontífice pode seguir tratamento em casa, com remédios via oral. Médicos afirmaram que papa Francisco apresentou quadro respiratório grave, mas que está estável há duas semanas e com melhoras significativas há dez dias. Papa foi internado em 14 de fevereiro devido a uma bronquite persistente.

*Com informações de reportagem publicada em 23/03/2025