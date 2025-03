BRB anuncia aquisição do Banco Master

(Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) anunciou nesta sexta-feira acordo para comprar o Banco Master e incorporar a companhia ao conglomerado do BRB, em um contrato envolvendo 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Master.

A aquisição foi aprovada nesta sexta-feira pelo conselho de administração do BRB, conforme fato relevante ao mercado.

Segundo o BRB, as empresas manterão suas estruturas separadas, com "compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional".

O preço de aquisição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por eventuais "baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço do Banco Master", disse o BRB.

O acordo ainda está sujeito a aprovações precedentes, como pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)