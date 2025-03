Sakamoto: Bastidores do Congresso já discutem possível fuga de Bolsonaro

Após ser declarado réu por tentativa de golpe, uma eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já é discutida abertamente por parlamentares, nos bastidores do Congresso Nacional, apurou o colunista Leonardo Sakamoto para o UOL News, do Canal UOL. O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular os atos ocorridos no dia 8 de Janeiro de 2023, após vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dentro do Congresso Nacional, todo mundo já sabe que a probabilidade de condenação do presidente Jair Bolsonaro é muito grande. Inclusive, dentro do Congresso Nacional, discute-se inclusive a possibilidade de ele fugir. Tem pessoas que falam abertamente que Jair terá de escolher entre ser preso e fugir, independentemente da quantidade de tempo que eles dão . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória de Lula. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Na sessão de ontem, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para tornar Bolsonaro e outros sete aliados réu no processo.

Ao Canal UOL, Sakamoto pontuou que, já prevendo a confirmação de uma eventual condenação futuramente, Bolsonaro está adotando uma estratégia política ao movimentar a sua base para a adoção do PL da Anistia —um projeto de lei para anistiar acusados e condenados do 8 de janeiro.

Agora, isso aqui realmente estava precificado no Congresso e isso não muda o fato do que está se debatendo [sobre o PL da Anistia]. E é uma coisa simples, não é uma PEC, não demanda essa maioria absoluta de votos no Congresso.

Contudo, não dá para dizer que o que aconteceu no julgamento e depois com as próprias falas do Bolsonaro, olhando para o julgamento e percebendo a pedrada que foi, ele largou mão da estratégia puramente jurídica, abraçou uma estratégia política e excitou os seus seguidores, o seu rebanho, através daquela entrevista coletiva. A reação posterior de Bolsonaro, sim, ela faz uma diferença e intensifica a busca pelos votos no Congresso [para a aprovação desse projeto]. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bolsonaro teve passaporte apreendido

No ano passado, a Polícia Federal apreendeu os passaportes do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros nomes ligados a ele durante operação que investigava o grupo que tentou dar um golpe de Estado após as eleições.

Na ocasião, Moraes justificou a determinação para conter uma possível fuga do ex-presidente, segundo ele.

Em janeiro, os advogados de Bolsonaro chegaram a pedir ao STF a liberação do documento para que o político pudesse acompanhar a posse do presidente americano, Donald Trump, mas teve o pedido negado.

