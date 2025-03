Minibar em casa: aparador com adega faz sucesso e está por R$ 170

O Guia de Compras UOL encontrou um móvel ideal para quem quer montar um minibar em casa: um aparador com adega. Ele ainda conta com rodas, permitindo que você o mova com facilidade. O produto está com desconto de 15%, custando R$ 169,99 na Shopee.

De acordo com as informações do fabricante, esse aparador possui espaços para armazenar diversas garrafas e copos. Confira as características do produto e as avaliações de quem já o comprou:

O que diz o fabricante sobre o aparador?

Material em MDP (painel de partículas de madeira prensadas com resina)

Dimensões: 75,5 cm (altura), 90 cm (largura) e 37 cm (profundidade)

Possui espaço para garrafas e copos diversos

Com 4 rodas que facilitam a locomoção

Recomenda-se limpar o móvel com um pano seco

Deve ser mantido em um lugar livre de umidade e sem exposição direta ao sol

Montagem não inclusa na compra

O que diz quem comprou?

Na Shopee, esse aparador tem cerca de 2.400 avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos do produto são a qualidade do material e o ótimo custo-benefício.

Aparador perfeito! Montei tudo com a chave sem precisar de parafusadeira. Montei sozinha, só ficou uma parte para consertar, que amanhã meu marido vai ajeitar. Veio na cor certa, bem embalado, peças completas e sem nenhum arranhão, agora é só encher de bebidas para ficar mais bonitinho. Lorena Cardoso

Amei, super bem embalado e com bom custo-benefício. A cor é linda e, pelo preço, compensa bastante. Pode comprar sem medo. Camily

Esse bar me surpreendeu porque é muito lindo e a qualidade é boa. Bruna Santos

O barzinho é simplesmente perfeito. Ótimo material, é maior do que eu imaginava. O mais legal é que as prateleiras de vinho podem ser usadas para a direita ou para esquerda porque os dois lados têm acabamento. Podem comprar sem medo. [...] Cassiana

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o acabamento do aparador, além de dificuldades na montagem. Confira os comentários avaliativos:

O móvel chegou embalado, mas com risco, e o acabamento não é bom. Pelo valor pago, até compensa. O triste é que o adesivo para tampar os parafusos não é da mesma cor e ficou muito feio. Gisele Cristina

Chegou rápido, mas é um pouco difícil de montar. Tem algumas peças que não vêm marcadas, tirando isso, gostei muito. Dias Braz

O aparador é bonito, mas veio com vários defeitos. A entrega atrasou e a montagem foi um pouco complicada, mas, no fim, conseguimos montar. Beatriz Aparecida Levandowski

Uma peça veio com defeito. Na montagem, com os furos que já vem, ficou um pouco torto. E também não cabe garrafa de bebida em pé nas prateleiras de baixo. Estefani

