André Mendonça é o único a votar contra prisão de Daniel Silveira

Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça foi o único a votar contra a manutenção da prisão do ex-deputado Daniel Silveira.

O que aconteceu

Plenário virtual da Corte analisa recurso da defesa de Silveira para que ele retorne à liberdade condicional. Mendonça foi o único a divergir. O placar é de 9 a 1 para manter a prisão. Ainda falta o voto de Kassio Nunes Marques, também indicado por Bolsonaro.

Restante dos ministros acompanhou o relator, Alexandre de Moraes. Na prática, o voto de Mendonça não muda nada, já que a Corte já formou maioria contra a liberdade condicional a Daniel Silveira.

O ex-deputado conquistou liberdade condicional, mas foi preso novamente na véspera de Natal por descumprir medidas cautelares. Ele passou a madrugada de sábado para domingo fora de casa e ficou todo o dia 22 em Petrópolis (RJ), onde passeou por mais de uma hora em um shopping.

Ele também foi atendido em um hospital. O ex-deputado alegou que descumpriu as medidas cautelares por questões de saúde, mas Moraes entendeu que a defesa mentiu. Segundo o ministro, as informações do relatório da secretaria de administração penitenciária acabam "reforçando a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como alegado falsamente por sua defesa."

Em seu voto, André Mendonça disse que a justificativa apresentada por Daniel Silveira é "dotada, em tese, de verossimilhança". "Não vislumbro evidenciado o necessário dolo do sentenciado em desobedecer as condições do livramento, considerando a exiguidade do tempo em que ficou em casa e o dia da semana de sua soltura (uma sexta-feira)."

Atualmente, Silveira cumpre pena no regime semiaberto em uma colônia agrícola em Magé (RJ). O ex-deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão em 2022, em regime inicial fechado, por ameaça ao Estado democrático de Direito após promover ataques aos ministros do STF e estimular os atos antidemocráticos.