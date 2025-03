André Esteves, do BTG, deve integrar conselho de administração da Eneva

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do conselho de administração e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, deve passar a integrar o colegiado da Eneva, segundo proposta da geradora de energia divulgada nesta sexta-feira para sua assembleia geral de acionistas, marcada para 30 de abril.

Pela proposta, o conselho de administração da Eneva, composto por sete membros, contaria com dois novos nomes. Além de Esteves, foi indicado Rodrigo Santos Coutinho Alves, que também é sócio do BTG Pactual e atua na área de private equity, sendo responsável principalmente pela estratégia de infraestrutura.

A Eneva também propôs a reeleição de cinco membros atuais de seu conselho: Barne Seccarelli Laureano, Guilherme Bottura, Henri Philippe Reichstul, José Afonso Alves Castanheira e Renato Antonio Secondo Mazzola.

"A proposta considera que todos os candidatos atendem aos requisitos propostos pela companhia..., tendo adequada experiência profissional, técnica e acadêmica, compatível com os cargos para os quais estão sendo indicados", diz a Eneva.

A chegada de dois novos integrantes do banco reforça a aposta do BTG na Eneva, que é atualmente uma das maiores geradoras termelétricas a gás do Brasil e vem disputando cada vez mais espaço no setor com outros grandes geradores, como Petrobras e Âmbar, do grupo J&F.

No ano passado, as partes anunciaram uma operação que envolveu a incorporação pela Eneva de termelétricas que eram do banco, além de um "follow on" bilionário de ações da geradora praticamente inteiramente subscrito pelo BTG, o que elevou a fatia do banco no capital da companhia.

(Por Letícia Fucuchima)