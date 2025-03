Ancelotti nega contato para comandar seleção brasileira

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistiu nesta sexta-feira (28) que tem contrato com o clube 'merengue' e que não recebeu qualquer ligação da Federação Brasileira, depois de o seu nome ter voltado a ficar em evidência como próximo treinador, após a goleada sofrida pela Seleção (4-1) diante da Argentina, na quarta-feira.

"O contrato fala claramente. Não tenho nada a acrescentar. Gosto do Brasil, de seus jogadores e dos torcedores, mas tenho aqui um contrato com o Real Madrid", destacou o treinador italiano antes de responder com um "simplesmente não" à pergunta sobre se havia feito algum contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante a coletiva de imprensa prévia ao jogo contra o Leganés, no sábado, Ancelotti deixou claro que o Barcelona, que lidera a tabela com três pontos de vantagem sobre o gigante da capital a dez rodadas do fim, ainda não venceu a LaLiga.

"O Barcelona está em vantagem, mas temos o 'El Clásico' e faltam muitos jogos. Temos que fazer o máximo possível, a partir de amanhã (sábado). Esperamos que ainda restem 17 jogos, porque isso significa que vamos lutar em todas as competições até o fim", afirmou.

Ele também se referiu à investigação que a Uefa abriu por suposta "conduta indecente" do francês Kylian Mbappé, do brasileiro Vinicius Junior, do alemão Antonio Rudiger e de Dani Ceballos quando seu time eliminou o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio Metropolitano.

"Confiamos na Uefa. Acreditamos que tudo correu bem. Esperamos que a Uefa nos diga alguma coisa, mas estamos confiantes de que tudo correrá bem", disse Ancelotti.

O treinador se mostrou tranquilo depois de ter sido revelado nesta sexta-feira que ele será julgado na quarta e quinta-feira na capital espanhola por ter supostamente sonegado mais de um milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) em 2014 e 2015.

"Há muitos temas de debate em cima da mesa. Tenho que ir prestar depoimento e farei isso na quarta-feira. Na próxima semana é um recurso que o Ministério Público fez. Ganhei o primeiro julgamento e confio totalmente na lei e na justiça", afirmou.

"Não estou preocupado. Me incomoda que digam que fraudei, mas vou depor com confiança", acrescentou.

rsc/pm/aam/aa

