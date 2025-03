Ações de China e Hong Kong caem com cautela de investidores por riscos de tarifas dos EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira uma vez que a confiança dos investidores esfriou devido a preocupações de que as novas tarifas dos Estados Unidos podem abalar a economia global.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,67%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,44%.

O subíndice do setor financeiro do CSI300 caiu 0,23% e o setor de bens de consumo básicos teve queda de 0,49%. O índice do setor imobiliário recuou 0,34% e o subíndice do setor de saúde perdeu 0,43%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,65%. O índice acumulou queda de 1,1% esta semana, marcando a terceira queda semanal consecutiva.

Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong perderam 1,5%.

Os investidores ainda estão avaliando a tarifa de 25% sobre as importações de automóveis anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu impacto sobre as principais economias exportadoras.

Trump também planeja implementar novas tarifas recíprocas sobre vários parceiros comerciais a partir de 2 de abril.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu em uma reunião de CEOs globais nesta sexta-feira que protejam as cadeias industriais e de suprimentos, conforme Pequim busca amenizar as preocupações das empresas estrangeiras sobre sua economia diante dos riscos tarifários.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,80%, a 37.120 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,65%, a 23.426 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,67%, a 3.351 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,44%, a 3.915 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,89%, a 2.557 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,59%, a 21.602 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,23%, a 3.972 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,16%, a 7.982 pontos.