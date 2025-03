Zelenskiy diz que Rússia atingiu infraestrutura de energia da Ucrânia e que EUA deveriam reagir

Kiev (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que a artilharia russa danificou a infraestrutura de energia da Ucrânia na cidade de Kherson, na linha de frente, dois dias depois que os EUA anunciaram que cada lado havia concordado com uma trégua nos ataques ao setor de energia.

"Dois dias atrás, houve uma noite em que não houve ataques ao setor de energia, hoje a infraestrutura de energia na cidade de Kherson foi danificada pela artilharia russa", disse Zelenskiy em Paris. "Acredito que os EUA deveriam responder com ações."

Os Estados Unidos anunciaram acordos separados com Kiev e Moscou na terça-feira para interromper os ataques no Mar Negro e contra as instalações de energia um do outro, o primeiro acordo desse tipo desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro.

"Do nosso lado, enquanto ninguém entender quem está monitorando o quê..., tudo isso (evidências) será preparado e transferido para os EUA, e depois disso estamos esperando a reação dos Estados Unidos, já que eles nos disseram que responderão às violações", disse Zelenskiy após uma cúpula de aliados da Ucrânia na capital francesa.

O governador regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que o trabalho estava continuando para restaurar a energia para os consumidores que tinham ficado sem fornecimento como resultado do bombardeio russo.

Moscou acusou Kiev na quarta-feira de usar drones para atacar instalações de energia nas regiões russas de Kursk e Bryansk, e na península ocupada da Crimeia.

Os militares ucranianos negaram essas acusações.

"Os militares (russos) continuam a produzir falsificações, buscando fazer acusações infundadas contra a Ucrânia e prolongar a guerra", disseram os militares em um comunicado no aplicativo Telegram.

A Rússia, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e agora detém cerca de 20% do país, alega que observou uma trégua de ataques contra instalações de energia desde 18 de março. A Ucrânia diz que a Rússia atacou oito instalações de energia ucranianas desde essa data.

Zelenskiy também disse em Paris que acredita que a postura do governo Trump em relação à Rússia deveria ser mais dura, acrescentando que a Ucrânia precisa da ajuda de Washington para ser forte nas negociações.

