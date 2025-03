Walmart investirá mais de US$ 6 bilhões no México até 2025

A empesa varejista Walmat, de origem americana, investirá mais de 6 bilhões de dólares (34,3 bilhões reais na cotação atual) no México em 2025, anunciou nesta quinta-feira (27) um executivo da empresa durante a coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum.

O anúncio se soma aos milhões de dólares em investimentos no México prometidos nos últimos meses pelo Mercado Livre, Amazon, Netflix, banco Santander e Nestlé, em um momento em que o governo de Donald Trump anunciou tarifas contra o país vizinho.

Ignacio Caride, presidente do Walmart no México, disse que, com esse investimento, a empresa abrirá mais lojas em todos os seus formatos, "gerando aproximadamente 5.500 empregos diretos".

"Essas novas lojas se somam às 3.200 que já temos operando em quase 600 municípios nos 32 estados do país", disse Caride, que acrescentou que dois centros de distribuição também serão construídos.

"O Walmart chegou ao México há mais de 65 anos e estaremos aqui pelos próximos 30, 60 ou 90 anos para fortalecer a melhor experiência de compras", acrescentou.

Por sua vez, a presidente Sheinbaum disse que buscará aumentar o conteúdo da produção mexicana vendida nas lojas da varejista.

No início de março, o Mercado Livre anunciou um investimento de 3,4 bilhões de dólares (19,4 bilhões de reais na cotação atual), enquanto a Netflix disse que investirá 1 bilhão de dólares (5,7 bilhões de reais na cotação atual) no país.

Além disso, o banco espanhol Santander disse que investirá mais de 2 bilhões de dólares (11,4 bilhões de reais na cotação atual) no país.

O México é a segunda maior economia da América Latina, depois do Brasil. No entanto, enfrenta nuvens de tempestade econômica diante da constante ameaça de tarifas do governo Trump. Os analistas acreditam que, se essas taxas forem mantidas, a economia poderá entrar em recessão.

