Wall St abre em baixa após tarifas de Trump sobre automóveis

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira, com a mais recente aposta tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fazendo com que as ações do setor automobilístico recuassem, enquanto os investidores analisam uma série de indicadores econômicos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,26% na abertura, para 42.344,57 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,30%, a 5.695,16 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,38%, para 17.831,47 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap)