É falso que homem irritado com preço do café soltou pitbull em shopping

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que um homem se revoltou com o preço do café e soltou um cachorro da raça pitbull dentro de um shopping.

Os posts contêm um vídeo no qual um homem fala em português enquanto tenta se proteger, insinuando que o caso ocorreu no Brasil.

De fato, as cenas são de uma confusão em um shopping, mas o episódio aconteceu nos EUA após um homem fazer um disparo acidental com uma arma de fogo.

O que diz o post

O post contém a seguinte mensagem: "Homem se revolta com preço do café e solta pitbull em shopping".

Um vídeo mostra pessoas em pânico, correndo e gritando dentro de um centro comercial. Um homem diz em português: "Gente, eu não sei o que aconteceu, mas um corre-corre aqui agora". As imagens não esclarecem o motivo da confusão nem exibem o cachorro citado pelas peças desinformativas.

Por que é falso

Confusão ocorreu em shopping center nos EUA. Com o auxílio de uma busca reversa, verifica-se que as cenas foram gravadas no Florida Mall, shopping localizado na cidade de Orlando (EUA), em 16 de fevereiro (aqui e abaixo). O tumulto aconteceu por volta das 15h (horário local), após um homem de aproximadamente 20 anos acidentalmente efetuar um disparo enquanto manuseava sua arma de fogo. Autoridades locais negaram que tenha havido um tiroteio no local e confirmaram que apenas o autor do disparo se feriu (aqui, aqui, aqui e abaixo, em inglês).

ALERT: Reports of a shooting at the Florida Mall are unfounded. There was an accidental discharge of a firearm and the only person injured is the person who was handling the firearm. pic.twitter.com/TzD56zdw4z -- Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 16, 2025

Shopping fica em área bastante frequentada por brasileiros. Com mais de 250 lojas, o Florida Mall é um dos maiores centros comerciais da região. Por conta da proximidade com os parques da Disney, a área costuma reunir turistas brasileiros, o que ajuda a explicar por que um homem fala em português no vídeo.

Preço do café disparou no Brasil. De acordo com a Abic (Associação Brasileira das Indústrias de Café), o preço médio do quilo de café no varejo quase dobrou nos últimos 12 meses: foi de R$ 29,62 para R$ 56,07 e deve continuar subindo. Fatores como condições climáticas, crescimento da demanda internacional pelo produto e a desvalorização do real em relação ao dólar ajudam a explicar este fenômeno (aqui).

