Veja como reduzir o pico de glicose ao comer pão francês

Bastante popular na mesa dos brasileiros, o pão francês já foi considerado o vilão da dieta. Isso porque um dos seus principais ingredientes é a farinha de trigo, fonte de carboidrato.

O macronutriente é responsável por fornecer energia. O alerta fica, claro, para o seu consumo de forma excessiva. Isso porque o carboidrato aumenta o índice glicêmico, que é a velocidade como o açúcar é absorvido no organismo. A longo prazo, a ingestão constante —e exagerada — desse nutriente pode contribuir com a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Embora o carboidrato do pão francês possa contribuir para o aumento do índice glicêmico, existem formas de minimizar isso. Uma delas é o consumo acompanhado de proteínas, como ovos, queijos e frango desfiado, por exemplo. A proteína desacelera o esvaziamento gástrico e a liberação de glicose no sangue, promovendo uma digestão mais gradual. Além disso, ela contribui com a saciedade.

Outra forma de reduzir o índice glicêmico é optar por pão francês feito com farinha de trigo integral. As fibras presentes em maior quantidade nesse tipo de farinha seguem diretamente para o intestino grosso e aumentam as chamadas bactérias "boas", que contribuem para as defesas do organismo. Além disso, também colaboram para o aumento da saciedade e ajudam na regulação do trânsito intestinal.

[As fibras] são de baixo índice glicêmico, ou seja, deixam os níveis de açúcar no sangue mais equilibrados e são usadas pelo organismo por um longo período, sem a necessidade de serem armazenadas em forma de gordura. Por isso, seu consumo é indicado para quem deseja perder peso. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia)

Na hora de escolher outros acompanhamentos do pão, passe longe de embutidos e opte por queijos magros, geleias de frutas e maneire no consumo de manteigas e margarinas.

Como preparar um pão com ovo ainda mais saudável

Imagem: Getty Images

Parece bastante simples preparar um pão com ovo, mas algumas dicas podem ajudar a aumentar os nutrientes do lanche. Veja a seguir como torná-lo mais saudável.

Quantidade de gordura: Se for necessário utilizar óleo para o ovo, use a menor quantidade possível e prefira opções vegetais, como óleo de soja ou girassol.

Acrescentar outros ingredientes: Incluir alimentos como abacate, que fornece gorduras saudáveis e fibras, e verduras ou legumes, como rúcula, espinafre e tomate, enriquece a refeição com fibras e antioxidantes. Sementes como chia, linhaça e girassol adicionam fibras, ácidos graxos ômega 3 e minerais. Já o queijo magro traz proteínas e cálcio, mas deve ser consumido em quantidades moderadas para evitar o excesso de gordura.

Maneirar no sal: É importante acrescentar pouco sal para evitar problemas de saúde. Vale a pena substitui-lo por ervas frescas, como salsinha, cebolinha ou manjericão, além de especiarias como pimenta ou açafrão. Esses ingredientes oferecem sabor sem adicionar sódio. Se o sal for essencial, use uma quantidade mínima.

Preparação do ovo: A recomendação é consumir o ovo cozido, pochê ou mexido sem óleo, já que são as formas mais saudáveis e conservam os nutrientes do ovo. Outra opção é preparar uma omelete com legumes, como tomate e cebola, para elevar o valor nutricional e o conteúdo de fibras da refeição.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/11/2024, 03/05/2021 e 03/12/2021