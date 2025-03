TV Brasil Internacional lança nova grade de programação

A TV Brasil Internacional completou um ano de operações nesta quarta-feira (26) com o lançamento de uma nova grade de programação para fortalecer a conexão com os brasileiros espalhados pelo mundo, bem como difundir a cultura e atrativos turísticos do país no mundo. A emissora, que passou por uma reformulação editorial, agora se consolida como a tela que expressa a diversidade e a grandeza do Brasil, oferecendo conteúdo de qualidade e relevância para diferentes públicos.



Uma das apostas da nova grade é a série documental Ayrton: Retratos e Memórias, que promete emocionar os fãs do ídolo brasileiro Ayrton Senna e conquistar admiradores ao redor do mundo. O documentário dirigido por Ernesto Rodrigues conta a história do piloto brasileiro com mais de 50 pessoas próximas, entre colegas de pista, ex-pilotos, jornalistas, amigos e familiares.

A série percorre desde a infância no kart até os momentos finais de sua carreira, oferecendo um olhar intimista e único sobre um homem cuja paixão pela velocidade transcendeu as pistas. "Ayrton: Retratos e Memórias" é uma oportunidade rara de conhecer o verdadeiro Senna ? um herói nacional e um ícone global.



Além dessa estreia, a nova programação contempla conteúdos inéditos e reforça o compromisso com a pluralidade cultural do Brasil. Um dos destaques é a faixa infantil, que busca reconectar crianças brasileiras no exterior com sua língua materna e suas raízes culturais. Séries educativas e divertidas entram em cena para garantir momentos de aprendizado e entretenimento.



Entre as novidades, a nova temporada de Xodó de Cozinha retorna com a chef Regina Tchelly, que explora receitas saudáveis e de baixo custo, incentivando o aproveitamento integral dos alimentos. Com uma abordagem sustentável e inspiradora, o programa traz convidados especiais para debater temas como sazonalidade, combate à fome e empreendedorismo, sempre com muito sabor e consciência.



Outro destaque é a nova temporada de Samba na Gamboa, agora comandada por Teresa Cristina. A apresentadora recebe grandes nomes da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Leci Brandão, para uma celebração vibrante da cultura popular e da tradição do samba.

Missão

"Com essa nova programação, cumprimos uma das missões desta gestão na reconstrução da EBC que era o relançamento de seu canal internacional, voltado tanto para os mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior quanto aos mais de 6 milhões de estrangeiros que visitam o país todos os anos, mostrando a cultura, a identidade e as belezas naturais do país", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Como assistir

A TV Brasil Internacional já alcançou a audiência de 120 países.

Além da antena, está disponível gratuitamente no site da emissora, no YouTube e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.