Tribunal de Taiwan condena quatro soldados por espionagem para China

Quatro soldados taiwaneses, três deles integrantes de uma unidade responsável pela segurança presidencial, foram condenados a vários anos de prisão por transmitir informações confidenciais à China, informou um tribunal.

Com base na lei de segurança nacional, os militares foram condenados a penas de até sete anos de prisão por transmitirem "durante vários meses (...) informações militares internas supostamente confidenciais a agentes de inteligência chineses" por meio de um intermediário, segundo um comunicado do Tribunal Distrital de Taipé.

Os vazamentos aconteceram entre 2022 e 2024 e os quatro condenados receberam quantias de entre 260.000 e 660.000 dólares taiwaneses (entre 7.800 e 20.000 dólares, entre 44.000 e 114.000 reais), afirma a nota, que não menciona que tipo de informações foram transmitidas a Pequim.

Três condenados são membros de uma unidade militar responsável pela segurança do gabinete presidencial e o outro é um soldado do comando de informações e telecomunicações do Exército.

Segundo o tribunal, os acusados "violaram seus deveres ao aceitar subornos e vender informações confidenciais que eles fotografaram".

"Seus atos representam uma traição ao país e colocam em perigo a segurança nacional", destacou.

A China considera que Taiwan faz parte de seu território e não descarta utilizar a força algum dia para que o arquipélago fique sob seu controle.

Em 2024, 64 pessoas foram acusadas em Taiwan de espionagem para a China, mais do que em 2023 (48) e 2022 (10), segundo os serviços de inteligência da ilha.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, anunciou recentemente um projeto para restabelecer um tribunal militar que examine os casos de espionagem chinesa dentro das Forças Armadas.

