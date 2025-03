Tiros que mataram mulher foram ouvidos em missa ao vivo no CE; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Uma missa foi interrompida por barulhos de tiros após uma mulher ser assassinada perto de uma igreja em Jijoca de Jericoacoara (CE).

O que aconteceu

Transmissão ao vivo da celebração mostrou momento em que tiros são disparados e gritaria começa na rua. O crime aconteceu na noite de ontem, perto da Paróquia de Santa Luzia.

Nas imagens, é possível ver que fiéis se assustam e se levantam. O padre pede que a porta da igreja seja fechada. Após interrupção de dois minutos, a celebração volta a acontecer com uma Ave Maria.

Alvo dos disparos, Eva Antonia de Araujo, 35, morreu no local do crime. A vítima estava em um restaurante na rua, quando dois homens em uma moto chegaram perguntando por ela. Ao se identificar, eles atiraram e fugiram, segundo registro de boletim de ocorrência. Não há detalhes sobre o motivo do crime.

O caso foi registrado como homicídio e ninguém foi preso até a manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a perícia foi acionada e o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Jijoca.