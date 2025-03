'Que o racha de charretes acabe', diz irmão de mulher que morreu atropelada

A administradora de TI Thalita Danielle Hoshino, de 37 anos, morreu após ser atropelada por uma charrete numa praia, na divisa entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso como homicídio.

O que se sabe

Moradora de São Bernardo do Campo, Thalita estava passando uns dias em Itanhaém com o marido, acompanhando a amiga Gabriela Neves, de São Paulo, que visitava os sogros no bairro Gaivotas.

As duas pedalavam na faixa de areia no domingo (23) quando foram surpreendidas por duas charretes correndo lado a lado, com mais dois automóveis seguindo atrás. "As charretes estavam apostando corrida, um racha de charretes mesmo, lado a lado. Os carros seguiam atrás, também em paralelo. Virei para um lado e a Thalita, para o outro, para desviarmos. Daí ela foi atingida", contou ao UOL Gabriela, que é fisioterapeuta.

O acidente ocorreu pouco depois das amigas cruzarem o rio que separa os bairros Gaivotas e Santa Cruz. "Avisei a Thalita para tomar cuidado com o carro. Desviei para a direita, ela desviou para a esquerda. Ouvi um barulho muito alto e, quando olhei para o lado, ela já estava caída no chão, com hemorragia na cabeça", contou Gabriela.

Segundo ela, o veículo que acompanhava as charretes só parou após seus gritos por socorro. "Eles não queriam que eu a tirasse do chão porque iam chamar o Samu. Aí gritei dizendo que era da área da saúde e que ela corria risco de vida. Precisávamos levá-la imediatamente para um hospital", lemba a fisioterapeuta.

A administradora sofreu traumatismo craniano, foi internada na UTI, intubada e não resistiu. Ela foi socorrida inicialmente na UPA de Itanhaém e transferida ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Ontem, após dois dias em coma, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio.

Condutor registrou BO antes da família

O condutor da charrete foi o primeiro a registrar um boletim de ocorrência, horas após o acidente. Ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e afirmou que Thalita teria cruzado à frente da charrete, provocando uma colisão frontal. Disse ainda que se afastou momentaneamente para prender o cavalo enquanto sua esposa prestava socorro. A Polícia Civil registrou inicialmente o caso como lesão corporal. A reclassificação para homicídio só veio após a morte de Thalita.

Gabriela afirma que tentou registrar o boletim presencialmente, mas teria sido desencorajada pela polícia, por já haver um registro aberto. "Fui à delegacia assim que saí do hospital. O policial informou a mim, à minha sogra, à prima da Thalita e ao marido dela que não seria possível registrar porque o infrator já havia feito um como danos corporais".

No dia seguinte ao acidente, Gabriela decidiu registrar um boletim eletrônico pela internet. No relato, ela ratifica o que contou ao UOL. E acrescenta: "Olho para o lado e vejo a Thalita caída com hemorragia no crânio, a bicicleta torta e o pneu estourado. A charrete que a atropelou continuou em alta velocidade", relatou.

Gabriela e Thalita se conheceram há oito anos e a fisioterapeuta se emociona ao se lembrar que teve a oportunidade de se despedir da amiga ainda na UTI. "Pedi que Jesus a recebesse de braços abertos. Pedi para ela ficar conosco. Mas ela havia perdido um olho no acidente e era muito vaidosa. Ia ser muito difícil para ela acordar sem um olho", comentou.

Espero que a justiça seja feita, e que essa máfia de corrida de cavalos acabe de uma vez por todas. As prefeituras precisam fiscalizar pra que isso não ocorra mais e que outras famílias não percam seus entes queridos.

Gabriela Neves

Thalita e Gabriela eram amigas há 8 anos e gostavam de sair juntas, na companhia dos maridos Imagem: Arquivo Pessoal

Incidente na divisa

O irmão da vítima, Yuri Souza, desaprovou a atuação das autoridades, contando que a delegacia de Itanhaém dizia que o caso tinha que ser registrado em Peruíbe; e na delegacia de Peruíbe, diziam para procurar Itanhaém. Parecia que queriam proteger alguém". Ele cobra responsabilização.

A justiça não vai trazer minha irmã de volta, mas que os responsáveis sejam punidos e que esse tipo de prática (o 'racha' de charretes) acabe antes que outra família passe por isso. Para esses canalhas que fizeram isso, que deixem de ser covardes e assumam o que fizeram.

Yuri Souza, irmão de Thalita

Yuri conta que a irmã amava animais, crianças e viajar. "Ela era alto astral, alegrava o ambiente por onde passava. Todo mundo chamava ela de tia Thalita. Adorava o cachorro, Luffy, fazia yoga, academia, e sonhava em conhecer o mundo", contou.

O caso é investigado como homicídio por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém. "A autoridade policial analisa imagens, além de realizar oitivas de testemunhas e demais diligências visando identificar os envolvidos, assim como esclarecer todas as circunstâncias dos fatos", informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A reportagem não localizou a defesa do condutor da charrete.

Fora do território

Tanto a prefeitura de Itanhaém quanto a de Peruíbe divergem quanto à localização do episódio, apesar dos endereços que consta dos dois boletim de ocorrência pertencerem a Itanhaém. A prefeitura da cidade, porém, afirmou que o acidente ocorreu fora de seu território. Em nota, a administração informou que, com base em vídeos divulgados nas redes sociais, a vítima já havia cruzado a divisa com Peruíbe no momento em que foi atingida.

A prefeitura também declarou não haver registros de denúncias sobre rachas com charretes em sua faixa de areia e acrescentou que possui leis que proíbem animais na praia e veículos de tração animal em vias públicas. A fiscalização ficaria a cargo da Guarda Civil Municipal.

A Prefeitura de Peruíbe declarou que o acidente ocorreu em Itanhaém, segundo informação repassada pela Delegacia Seccional da região. Apesar disso, reconheceu a existência de corridas ilegais de charretes na faixa de areia e disse que, sempre que toma conhecimento dessas práticas, realiza ações conjuntas com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e agentes de fiscalização.

A secretaria de segurança do município informou que não houve apreensões de charretes, mas diz que foram instalados obstáculos físicos, como tubos de concreto na Avenida Santa Cruz, para coibir o trânsito desses veículos. A nota acrescenta haver aldeias indígenas na região que utilizam a praia como acesso de automóvel. Segundo a gestão municipal, estão em curso tratativas com a Prefeitura de Itanhaém para a realização de operações integradas de fiscalização na divisa entre os municípios.