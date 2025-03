Taiwan simula resposta a desastres de grande escala e ameaças da China

Por Ann Wang e Annabelle Chih

TAINAN, TAIWAN (Reuters) - O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, supervisionou nesta quinta-feira os primeiros exercícios de defesa civil sob seu recém-criado comitê de resiliência social, simulando como responder a um desastre de grande escala, como um tsunami ou ataques a infraestruturas críticas.

O exercício, na cidade de Tainan, no sul do país, foi realizado sob os auspícios do novo Comitê de Resiliência de Defesa de Toda a Sociedade, criado no ano passado para se preparar para lidar com desastres naturais ou outras emergências, como um ataque da China, que vê a ilha governada democraticamente como seu próprio território.

Falando aos participantes depois de assistir a algumas das operações, Lai disse que esses foram os primeiros exercícios ao vivo do comitê e envolveram cerca de 1.500 pessoas. Segundo ele, haverá mais no mês que vem.

"O objetivo é construir a resiliência da sociedade taiwanesa para lidar com grandes desastres naturais ou grandes acidentes que causam muitos ferimentos, ou mudanças geopolíticas regionais. Não ousamos deixar de nos preparar", acrescentou.

"Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, e não devemos confiar na probabilidade de o inimigo não vir, mas na nossa própria prontidão para recebê-lo", disse Lai.

"Esperamos que, por meio da força, não apenas dos militares, mas também da resiliência de toda a sociedade na defesa, possamos garantir a segurança de Taiwan e assegurar que a paz possa ser alcançada por meio da demonstração de nossa força."

Pouco depois do discurso de Lai, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a China realizou nesta quinta-feira outra "patrulha conjunta de prontidão de combate" ao redor da ilha com 28 caças, drones e outras aeronaves, bem como navios de guerra.

Os exercícios de Tainan simularam cenários como um tsunami após um grande terremoto no mar e "explosões" em um terminal portuário de passageiros, evacuando vítimas para centros de triagem e montando postos de comando de resposta a emergências.

Sob tendas, os feridos eram dispostos no chão e tratados, enquanto outros funcionários usavam grandes quadros brancos para registrar o atendimento recebido, quem havia morrido ou o nível dos ferimentos.

Embora os militares de Taiwan, que estão na linha de frente ajudando a lidar com desastres reais como terremotos, não estivessem diretamente envolvidos, as forças armadas emprestaram equipamentos para montar salas de cirurgia externas e outras instalações médicas.

Também participaram e assistiram aos exercícios os embaixadores de fato dos EUA, da União Europeia, da Polônia e da Índia em Taiwan, além de outros diplomatas estrangeiros de alto escalão, incluindo os representantes de Reino Unido, Cingapura, Japão, Israel, Canadá e Austrália.

Taiwan fica em falhas geológicas ativas e é frequentemente atingida por terremotos e tufões, mas tem planos de desastre bem elaborados, o que significa que as vítimas são geralmente baixas, embora um terremoto de magnitude 7,3 tenha matado mais de 2.000 pessoas em 1999.

(Reportagem de Ann Wang e Annabelle Chih; texto de Ben Blanchard)