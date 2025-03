Sul-coreanos lamentam destruição de templo histórico por incêndio florestal

Por Nicoco Chan e Hongji Kim

ANDONG, Coreia do Sul (Reuters) - As ruínas negras e carbonizadas do templo de Gounsa, na Coreia do Sul, contrastaram fortemente nesta quinta-feira com o caleidoscópio de cores que é marca registrada dos palácios históricos e templos budistas do país.

Muitos dos edifícios do complexo do templo, construído por monges no ano de 681, foram totalmente queimados nesta semana, quando o maior incêndio florestal da Coreia do Sul varreu florestas e cidades, matando pelo menos 26 pessoas e destruindo ou danificando sítios culturais de valor inestimável.

"Havia um vento mais forte do que um tufão, e as chamas se espalharam pelo ar como um tornado, queimando toda a área em um instante", disse o chefe do templo de Gounsa, Deungwoon, à Reuters.

"Os edifícios e os restos do que os monges budistas foram deixando ao longo de 1.300 anos desapareceram."

Um enorme e ornamentado sino de bronze permanecia nas ruínas de sua torre, rachado de cima a baixo. Dois dos três tesouros nacionais do local foram queimados, enquanto algumas outras estruturas escaparam do incêndio.

Gounsa era um dos pelo menos 18 locais ou objetos considerados patrimônios, incluindo dois tesouros nacionais, que haviam sido destruídos ou danificados até esta quinta-feira, de acordo com o Serviço de Patrimônio da Coreia.

"Cerca de 750 pessoas foram destacadas para locais de patrimônio nacional na quarta-feira, e verificações preliminares e medidas de emergência estão sendo tomadas", disse o serviço em um comunicado.

Pelo menos 1.566 relíquias foram retiradas dos principais templos, incluindo Gounsa, e antigas casas de família na área.

Na pitoresca Vila Folclórica de Hahoe, um Patrimônio Mundial da Unesco, autoridades usaram retardantes e outras medidas em uma tentativa desesperada de salvar os edifícios com telhado de palha, localizados em uma curva do Rio Nakdong.

Embora os residentes tenham sido instados a se retirar, até esta quinta-feira a aldeia havia sobrevivido.

Ao longo da tumultuada história da Coreia, o fogo representou uma das maiores ameaças às suas estruturas tradicionais de madeira.

Partes do próprio Gounsa já foram incendiadas antes, mais recentemente em 1975, antes de uma grande restauração em 1992. Mas a escala da destruição mais recente deixou os moradores incrédulos.

"A tristeza é indescritível", disse Kim Young-hoo, de 70 anos. "Como um seguidor que aprecia este lugar, dói meu coração vê-lo destruído de forma tão horrível.

(Reportagem adicional de Joyce Lee, Jisoo Kim e Josh Smith)