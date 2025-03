Submarino turístico que transportava russos afunda no Egito e deixa 6 mortos

CAIRO (Reuters) - Seis estrangeiros morreram na quinta-feira quando um submarino turístico afundou na cidade turística de Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, informou o gabinete do governador local à Reuters, sem confirmar as nacionalidades das vítimas.

O consulado russo em Hurghada disse que o submarino, chamado "SINDBAD", tinha 45 turistas russos a bordo, além de membros da tripulação.

O consulado afirmou que quatro pessoas morreram, mas não especificou se eram russas.

"De acordo com os dados iniciais, a maioria das pessoas a bordo foi resgatada e levada para seus hotéis e hospitais em Hurghada", disse o consulado.

O destino de vários turistas ainda estava sendo esclarecido, acrescentou o consulado.

De acordo com a mídia local, as equipes de resgate salvaram 29 dos 45 passageiros a bordo do submarino.

O Mar Vermelho, conhecido por seus recifes de coral e vida marinha, é um importante centro para o setor de turismo do Egito, que desempenha um papel fundamental na economia do país.

Em novembro, um barco de turismo virou na costa do Mar Vermelho do Egito, matando quatro pessoas.

(Reportagem de Mohamed Yosry e Mohamed Ezz, no Cairo, e Ahmed Elimam, em Dubai)