Cobertura das dez vacinas básicas para crianças em SP sobe em 2024

O estado de São Paulo atingiu em 2024 níveis de cobertura vacinal iguais ou superiores a 90% em sete dos dez imunizantes do calendário básico infantil. Em nove deles, os índices são superiores à média nacional. Os dados foram apresentados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde.

O que aconteceu

Níveis melhoraram para todos os imunizantes do calendário básico infantil na comparação com o ano a anterior. Em 2023, só três vacinas tinham cobertura acima de 90%. O maior salto foi no da BCG, cuja cobertura passou de 79,9% para 90,3% em um ano — alta de pouco mais de dez pontos percentuais.

Vacinas com cobertura superior a 90% no estado:

Tríplice viral (primeira dose): 98,7%

Pneumocócica: 92,6%

Pentavalente: 91,8%

Poliomielite: 91,8%

BCG: 90,3%

Rotavírus: 90,2%

Meningocócica: 90,2%

Apenas os imunizantes contra febre amarela, tríplice viral (segunda dose) e hepatite A ficaram abaixo de 90%. Ainda assim, os níveis das três também subiram em relação a 2023.

Vacinas com cobertura inferior a 90% no estado:

Hepatite A: 89,2%

Tríplice viral (segunda dose): 86,9%

Febre amarela: 81,2%

A cobertura no estado foi superior à média nacional para quase todas as vacinas. A exceção é a BGC, que ficou abaixo da média divulgada pelo Ministério da Saúde (93,4%), apesar de a cobertura ter crescido.

O Brasil apresenta sinais de evolução na imunização infantil desde 2023, na contramão do mundo, que vê os níveis caírem. Naquele ano, o país conseguiu sair do ranking da OMS (Organização Mundial da Saúde) das 20 nações com mais crianças não imunizadas no mundo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem defendendo a ampliação da cobertura vacinal no estado. É uma mudança em relação a seus posicionamentos durante a campanha eleitoral, quando não foi claro sobre o assunto e, por vezes, sugeria endosso ao discurso bolsonarista antivacina. No último debate antes da eleição de 2022, ele afirmou que "não precisa obrigar um pai e a mãe a vacinar seu filho, ele sabe que aquilo é saúde."