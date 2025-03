Senadores dos EUA pedem investigação sobre falha de segurança em chat

Dois senadores americanos, um democrata e um republicano, pediram nesta quinta-feira (27) uma investigação sobre a inclusão de um jornalista em um chat na plataforma de mensagens Signal, no qual altos funcionários discutiam ataques contra os huthis no Iêmen.

Em uma carta, o senador republicano Roger Wicker, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, e o democrata Jack Reed, membro sênior da mesma comissão, solicitaram ao inspetor-geral do Pentágono que "realize uma investigação" sobre essa impressionante falha de segurança.

A revista The Atlantic publicou quase toda a conversa, à qual o seu editor-chefe, Jeffrey Goldberg, foi adicionado por engano.

O assessor de Segurança Nacional, Mike Waltz, incluiu Goldberg em um grupo de mensagem que contava, entre outros, com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o vice-presidente JD Vance e os chefes de inteligência e da CIA.

A oposição democrata alega que isso poderia ter colocado em perigo a vida de soldados americanos e pede a renúncia do chefe do Pentágono por ter compartilhado detalhes de um ataque planejado no Iêmen.

Para o presidente Donald Trump, trata-se de uma "caça às bruxas". Ainda assim, na quarta-feira, ele declarou a jornalistas que não está preocupado com a possibilidade de uma investigação no Congresso.

Na carta, os senadores Wicker e Reed pedem ao inspetor-geral que investigue os "fatos e circunstâncias" dessa falha de segurança.

"Se for verdade, este artigo levanta dúvidas sobre o uso de redes não seguras para discutir informações confidenciais e secretas de defesa", acrescentam.

Na quarta-feira, Wicker afirmou que as informações compartilhadas deveriam ter sido "classificadas". A Casa Branca discorda.

"Nunca negamos que tenha sido um erro", repetiu nesta quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Waltz reconheceu publicamente sua "responsabilidade" por ter adicionado o jornalista ao chat.

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou nesta quinta-feira que há poucas chances de que seja aberta uma investigação criminal sobre essa falha de segurança.

"Era informação sensível, mas não classificada, e foi revelada por engano", disse ela, elogiando o sucesso dos ataques americanos contra os huthis realizados em 15 de março.

"A missão foi um grande sucesso", enfatizou.

Washington prometeu usar toda a força necessária para impedir que os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, ataquem os navios que utilizam as rotas comerciais do Mar Vermelho.